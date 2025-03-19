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Segue preso

Terceirizado é preso com drogas dentro da Secretaria de Saúde da Serra

Caso ganhou repercussão após um vereador do município falar sobre o episódio no plenário da Câmara nos últimos dias; com o detido, foram encontradas substâncias análogas à maconha, LSD e ecstasy
Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

19 mar 2025 às 17:56

Publicado em 19 de Março de 2025 às 17:56

Um terceirizado que atuava na Secretaria Municipal de Saúde da Serra foi preso em flagrante na última quinta-feira (12), suspeito de tráfico de drogas. A prisão ocorreu após uma denúncia interna, o que levou a Guarda Civil Municipal até o prédio da pasta, local onde também funciona a Secretaria de Educação do município, mas que não tem ligação com o episódio.
Segundo a Guarda, ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito, identificado como Tulio Cypriano Zottele, em posse de uma sacola contendo cinco porções de uma substância semelhante à maconha. Durante a abordagem, ele também permitiu que a mochila fosse revistada, onde foram localizados mais seis pacotes da mesma substância, além de um envelope plástico com material similar a LSD, outra embalagem contendo substância análoga a ecstasy e uma balança de precisão.

Repercussão

O caso ganhou repercussão após uma denúncia feita pelo vereador Luiz Cláudio Gomes Dias Júnior, do Republicanos, mais conhecido como Agente Dias. Nas redes sociais, ele postou o discurso feito no plenário da Câmara sobre o episódio.
O suspeito alegou que as drogas eram para consumo pessoal, mas, diante da quantidade apreendida, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Regional de Serra. De acordo com a Guarda Municipal da Serra, no total, foram recolhidos aproximadamente 110 gramas de maconha, 40 gramas de ecstasy e uma folha de LSD com cerca de 20 gramas, além da balança de precisão.
Terceirizado é preso com drogas dentro da Secretaria de Saúde da Serra
A Polícia Civil informou que o homem, de 21 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. Após passar por audiência de custódia, Túlio teve a prisão convertida para preventiva e segue preso, segundo consulta feita junto à assessoria da Secretaria de Estado da Justiça. Ele deu entrada no Centro de Triagem de Viana no último dia 14.  

Prefeitura da Serra

Já a Prefeitura da Serra declarou que a Guarda Civil Municipal foi acionada após servidores suspeitarem do comportamento do funcionário terceirizado.
Drogas apreendidas no prédio da Secretaria de Saúde
Com o terceirizado, foram encontradas substâncias análogas à maconha, LSD e ecstasy Crédito: Divulgação/Guarda Municipal da Serra
Após a abordagem, a Polícia Militar foi chamada para conduzir o suspeito à delegacia, onde os procedimentos legais foram realizados. A administração municipal reforçou que não compactua com atividades ilícitas e que a empresa responsável pela contratação do colaborador foi notificada para tomar as providências necessárias.
A reportagem tenta localizar a defesa do terceirizado. O espaço segue aberto para manifestação.

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