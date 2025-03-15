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Bairro Zumbi

Polícia prende quatro e apreende mais de R$ 58 mil, armas e drogas no ES

Operação deteve três homens e uma mulher. Eles foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 15 de Março de 2025 às 12:10

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

15 mar 2025 às 12:10
Além de drogas e armas, mais de R$56 mil em espécie foram apreendidos em Cachoeiro
Além de drogas e armas, mais de R$ 56 mil em espécie foram apreendidos em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Mais de R$ 58.607 em espécie, armas e drogas foram apreendidos e quatro suspeitos, sendo três homens e uma mulher, foram presos por tráfico de drogas na madrugada de sábado (15) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.
Durante a operação motivada por denúncia anônima, a Polícia Militar encontrou um suspeito em um ponto conhecido por ser utilizado para o tráfico e apreendeu com ele 25 frascos de loló, 27 pinos de substância análoga à cocaína, além de R$ 507 em espécie.
Em seguida, os oficiais receberam a informação de que uma casa próxima ao local também era utilizada para armazenamento e venda de drogas. Na residência, dois homens tentaram fugir, mas foram detidos. No local, foram apreendidos 168 pedras de crack, 89 pinos de cocaína, R$ 2.100 em espécie e diversos insumos para preparo e embalo de drogas. 
Na residência do principal suspeito, localizada no segundo andar do imóvel, os policiais encontraram também cerca de 2,4 kg de cocaína, 196 gramas de crack, uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre .38, uma réplica de pistola e R$ 56 mil em espécie, além de grande quantidade de munições e anotações sobre o tráfico. Também foram apreendidos celulares, um computador, balanças de precisão e cordões de ouro e prata.
Um dos detidos tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha. Todos os suspeitos foram conduzidos à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

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