Suspeitos presos por extorsão fizeram cerca de 1200 vítimas no ES

Pastas continham dezenas de cheques e notas promissórias assinadas pelas vítimas Crédito: Larissa Avilez

Fundão. Cerca de 1.200 pessoas foram vítimas de extorsão e agiotagem praticada por uma dupla de criminosos que agiam desde 2018 na Grande Vitória . As informações foram passadas pela própria Polícia Civil , que fez um levantamento em dois pen-drives apreendidos nesta quarta-feira (29), depois de cumprir mandados de busca e apreensão nas cidades de Serra

Armazenado neles estavam mais de 15 planilhas  organizadas por mês  com os nomes dos devedores, os respectivos celulares para contato, o valor da dívida e também os juros exorbitantes cobrados. Na maioria das vezes, verificamos uma cobrança de 10% ao mês, detalhou o delegado Josafá Silva, responsável pela investigação do caso.

Os dois homens responsáveis pelo esquema de empréstimo ilegal também foram presos nesta quarta-feira (29), em cumprimento a mandados de prisão temporária. Os nomes deles não foram divulgados, mas o de 32 anos é apontado como o responsável pelo esquema; e o de 35 anos como quem ajudava na cobrança do pagamento, por meio de agressões e ameaças.

A Polícia Civil chegou até eles depois de uma mulher denunciá-los em novembro do ano passado. Ela nos contou que foi ameaçada de morte e forçada a assinar uma nota promissória de R$ 60 mil. Depois disso, acionamos a Justiça para podermos efetuar as prisões e as buscas, contou o delegado. Ao todo, ele estima que a dupla teria para receber ainda mais de R$ 500 mil das vítimas.

Material apreendido pela PC: um dos celulares pertencia à vítima que fez a denúncia Crédito: Larissa Avilez

Além dos dois pen-drives, a PC também apreendeu dois celulares e diversas pastas sanfonadas, contendo dezenas de cheques e notas promissórias assinadas pelas vítimas. Um revólver e projéteis também foram apreendidos com o ajudante do esquema, que responderá por posse ilegal de arma e munições  além de extorsão e agiotagem.

Os dois estão presos temporariamente por cinco dias, prazo que pode ser prorrogado por igual período. Com o avançar das investigações, a prisão também poderá ser convertida em preventiva. De acordo com a Polícia Civil, não há indícios de que outras pessoas participavam do esquema.