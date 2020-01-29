Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prejuízo

Suspeitos presos por extorsão fizeram cerca de 1200 vítimas no ES

Informações foram colhidas pela Polícia Civil em pen-drives que continham planilhas de contabilidade; dupla foi presa nesta quarta-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 19:08

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 19:08

Pastas continham dezenas de cheques e notas promissórias assinadas pelas vítimas Crédito: Larissa Avilez
Cerca de 1.200 pessoas foram vítimas de extorsão e agiotagem praticada por uma dupla de criminosos que agiam desde 2018 na Grande Vitória. As informações foram passadas pela própria Polícia Civil, que fez um levantamento em dois pen-drives apreendidos nesta quarta-feira (29), depois de cumprir mandados de busca e apreensão nas cidades de Serra e Fundão.
Armazenado neles estavam mais de 15 planilhas  organizadas por mês  com os nomes dos devedores, os respectivos celulares para contato, o valor da dívida e também os juros exorbitantes cobrados. Na maioria das vezes, verificamos uma cobrança de 10% ao mês, detalhou o delegado Josafá Silva, responsável pela investigação do caso.
Os dois homens responsáveis pelo esquema de empréstimo ilegal também foram presos nesta quarta-feira (29), em cumprimento a mandados de prisão temporária. Os nomes deles não foram divulgados, mas o de 32 anos é apontado como o responsável pelo esquema; e o de 35 anos como quem ajudava na cobrança do pagamento, por meio de agressões e ameaças.
A Polícia Civil chegou até eles depois de uma mulher denunciá-los em novembro do ano passado. Ela nos contou que foi ameaçada de morte e forçada a assinar uma nota promissória de R$ 60 mil. Depois disso, acionamos a Justiça para podermos efetuar as prisões e as buscas, contou o delegado. Ao todo, ele estima que a dupla teria para receber ainda mais de R$ 500 mil das vítimas.
Material apreendido pela PC: um dos celulares pertencia à vítima que fez a denúncia Crédito: Larissa Avilez
Além dos dois pen-drives, a PC também apreendeu dois celulares e diversas pastas sanfonadas, contendo dezenas de cheques e notas promissórias assinadas pelas vítimas. Um revólver e projéteis também foram apreendidos com o ajudante do esquema, que responderá por posse ilegal de arma e munições  além de extorsão e agiotagem.
Os dois estão presos temporariamente por cinco dias, prazo que pode ser prorrogado por igual período. Com o avançar das investigações, a prisão também poderá ser convertida em preventiva. De acordo com a Polícia Civil, não há indícios de que outras pessoas participavam do esquema.

Veja Também

Homem é preso após ameaçar e perseguir a ex-mulher em avenida de Vitória

PM instaura inquérito para investigar policial que bateu em frentista

PM apreende droga, dinheiro e granada com adolescente de 17 anos no ES

Suspeitos presos por extorsão fizeram cerca de 1200 vítimas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados