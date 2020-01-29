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Na Marechal Campos

Homem é preso após ameaçar e perseguir a ex-mulher em avenida de Vitória

O suspeito foi levado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. Ele não pagou fiança e  foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 10:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 10:25
Suspeito foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem foi preso depois de ameaçar matar e perseguir a ex-mulher pela Avenida Marechal Campos, em Vitória, nesta terça-feira (28). Ele não pagou fiança estipulada pela Polícia Civil e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, a vítima, uma mulher de 32 anos, manteve um relacionamento de seis anos com o acusado, mas estava separada dele. Os dois tiveram uma filha de 4 anos.
Nesta terça-feira (28), o suspeito foi à casa da ex-companheira e ameaçou matar ela e o filho, um adolescente de 14 anos. O garoto é fruto de outro relacionamento da vítima. Assustada, a mulher procurou uma delegacia para registrar ocorrência, mas o sistema estava fora do ar e ela não quis esperar.
Ao voltar para casa, encontrou o ex-marido na porta da casa dela. Com medo de ser agredida, ela correu pela Avenida Marechal Campos e pediu ajuda em uma loja de peças automotivas. Quando pediu socorro, ela desmaiou.
Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. Ele foi autuado por ameaça. Foi estipulada a fiança de R$ 1 mil. Como a quantia não foi paga, o homem foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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