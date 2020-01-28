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Violência

Mulher se entrega à polícia após envenenar e matar o marido em Colatina

A suspeita afirmou que sofria agressões do homem. Após prestar depoimento, ela foi  liberada

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 18:41
Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher se apresentou nesta segunda-feira (27), na Delegacia Regional de Colatina, no Noroeste do Estado, afirmando ter matado o marido. Ela contou aos policias que sofria agressões do companheiro e, após uma briga, cometeu o crime. 
De acordo com a Polícia Militar, a suspeita contou que sofria agressões do marido há algum tempo.  Na tarde do último sábado(25), ela teria colocado veneno na bebida dele e, após mais uma briga entre o casal, a mulher relatou que desferiu golpes no marido com uma faca e uma tábua de churrasco, matando o homem. 

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O corpo foi encontrado dentro da residência do casal,  no bairro Columbia,  e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado pelos familiares.
De acordo com a Polícia Civil, após prestar depoimento, a mulher foi liberada. A polícia informou que não existiam elementos para autuação em flagrante. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Uma garrafa contendo o líquido ingerido pela vítima foi recolhida e encaminhada para a perícia.

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