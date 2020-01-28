Mulher se entrega à polícia após envenenar e matar o marido em Colatina

Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma mulher se apresentou nesta segunda-feira (27), na Delegacia Regional de Colatina, no Noroeste do Estado, afirmando ter matado o marido. Ela contou aos policias que sofria agressões do companheiro e, após uma briga, cometeu o crime.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita contou que sofria agressões do marido há algum tempo. Na tarde do último sábado(25), ela teria colocado veneno na bebida dele e, após mais uma briga entre o casal, a mulher relatou que desferiu golpes no marido com uma faca e uma tábua de churrasco, matando o homem.

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O corpo foi encontrado dentro da residência do casal, no bairro Columbia, e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado pelos familiares.