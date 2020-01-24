O homem foi morto dentro de uma Kombi que levava ele e outros detentos para trabalhar Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

Your browser does not support the audio element. Detento é morto em Kombi que o levava do presídio ao trabalho em Colatina

Um detento foi assassinado quando chegava no trabalho na manhã desta sexta-feira (24), em Colatina, no Noroeste do Estado. De acordo com a polícia, a vítima identificada como Clério da Silva Ferreira, 43 anos, cumpria a pena no regime semiaberto.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem foi morto dentro de um Volkswagen Kombi que levava ele e outros detentos para trabalhar na obra de uma igreja no bairro Maria das Graças. No momento do crime, quatro pessoas estavam no veículo, incluindo o motorista.

Testemunhas disseram aos militares que um dos criminosos estava escondido atrás de uma árvore. Assim que o veículo chegou ele rendeu o motorista e os ocupantes, e outro homem que estava encapuzado alvejou a vítima com vários disparos. Os suspeitos fugiram de carro.

O homem foi morto dentro de uma kombi que levava ele e outros detentos para trabalhar Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Notoeste

O corpo de Clério foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Um outro homem que estava na Kombi foi atingido por estilhaços. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital no município.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Clério estava detido desde janeiro de 2008 por roubo, homicídio e tráfico de drogas. Ele cumpria pena na Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina e trabalhava como ajudante de pedreiro há três meses na obra.