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Prisão temporária

Polícia prende suspeitos de agiotagem e extorsão na Grande Vitória

A estimativa é de que eles tinham mais de R$ 500 mil para receber em cheques e notas promissórias das vítimas

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 16:10
Parte do material apreendido: a PC suspeita que um dos celulares seja da vítima que denunciou os criminosos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Dois homens foram presos nesta quarta-feira (29), suspeitos de agiotagem e extorsão de centenas de pessoas na Região da Grande Vitória. A estimativa é de que eles tivessem mais de R$ 500 mil para receber em cheques e notas promissórias das vítimas.
Os suspeitos agiam de maneira conjunta, segundo a Polícia Civil: o de 32 anos é apontado como o chefe do esquema, responsável pelo empréstimo do dinheiro; enquanto o de 35 anos participava das ameaças e das agressões às vitimas. Não há indícios de outros envolvidos no crime.
"Conseguimos chegar a eles depois da denúncia de uma das vítimas, em novembro do ano passado, que foi ameaçada de morte e obrigada a assinar uma nota promissória de R$ 60 mil", contou o delegado Josafá Silva, responsável pela investigação.

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Após o acionamento da mulher, a Polícia Civil requereu dois mandados de prisão e de busca e apreensão - pedido atendido pela Justiça neste ano. Com o cumprimento nas cidades de Serra e Fundão, os dois suspeitos estão presos temporariamente por cinco dias, prorrogáveis por igual período.
Além de pastas e cadernos contendo o controle dos empréstimos ilegais e dos valores a serem recebidos, a Polícia Civil também apreendeu um revólver calibre 32, com cinco munições. Além de projéteis de uma pistola calibre 380, que não foi localizada.

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