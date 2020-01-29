Polícia prende suspeitos de agiotagem e extorsão na Grande Vitória

Parte do material apreendido: a PC suspeita que um dos celulares seja da vítima que denunciou os criminosos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (29), suspeitos de agiotagem e extorsão de centenas de pessoas na Região da Grande Vitória. A estimativa é de que eles tivessem mais de R$ 500 mil para receber em cheques e notas promissórias das vítimas.

Os suspeitos agiam de maneira conjunta, segundo a Polícia Civil: o de 32 anos é apontado como o chefe do esquema, responsável pelo empréstimo do dinheiro; enquanto o de 35 anos participava das ameaças e das agressões às vitimas. Não há indícios de outros envolvidos no crime.

"Conseguimos chegar a eles depois da denúncia de uma das vítimas, em novembro do ano passado, que foi ameaçada de morte e obrigada a assinar uma nota promissória de R$ 60 mil", contou o delegado Josafá Silva, responsável pela investigação.

Após o acionamento da mulher, a Polícia Civil requereu dois mandados de prisão e de busca e apreensão - pedido atendido pela Justiça neste ano. Com o cumprimento nas cidades de Serra e Fundão, os dois suspeitos estão presos temporariamente por cinco dias, prorrogáveis por igual período.