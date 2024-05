Jovem cai de prédio e bate em viatura ao fugir da PM em Marechal Floriano

Vídeo mostra que o suspeito tentava descer do prédio pela fachada, se agarrando em algumas partes. Em determinado momento, ele se desequilibrou e caiu

Um jovem de 26 anos, suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas no município de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, acabou detido após cair de um prédio e bater em uma viatura da Polícia Militar que estava estacionada na rua, na noite de domingo (12). O vídeo mostra que, ao fugir de policiais, o suspeito tentava descer do prédio pela fachada, se agarrando em algumas partes. Em determinado momento, ele se desequilibrou e caiu, batendo parte do corpo no carro da corporação. O nome do indivíduo não foi divulgado.