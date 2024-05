Na Serra

Paciente faz confusão com quebra-quebra em Upa de Carapina; vídeo

Homem reclamou de demora no atendimento e começou a danificar móveis, portas e mesas; polícia precisou ser acionada

Uma confusão foi registrada na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina, na Serra, no último fim de semana: um paciente quebrou portas, mesas e móveis do local após reclamar do tempo de espera. A Polícia Militar chegou a ser chamada e, no fim das contas, o homem foi medicado e transferido.

As imagens circularam pelo WhatsApp (confira acima) no último sábado (11) e mostram divisórias caídas e muito sangue no chão. Segundo a PM, a corporação foi acionada no domingo (12). O médico informou que o paciente chegou ao local com o braço sangrando e que teria entrado em surto alegando demora em ser atendido, quebrando portas, mesas, móveis e outros materiais do hospital.

O médico ainda revelou à PM que conseguiu convencer o homem de que deveria se acalmar para ser atendido, e fez a medicação. Quando os agentes chegaram, o paciente estava dormindo.

Um amigo dele foi até a Upa e ficou responsável pelo celular e carro do paciente. "Foi realizada busca no automóvel, mas nada ilícito foi encontrado. O paciente foi transferido ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves", completou a PM.

Em nota, a Prefeitura da Serra disse que "a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, responsável pela gestão da Upa de Carapina, informou que o paciente chegou à unidade com um corte profundo no braço e visivelmente alterado. Devido à gravidade da lesão, foi imediatamente para a sutura, onde ele ameaçou a equipe da Upa e depredou o local. A Polícia Militar foi acionada pela unidade, foi concluído o atendimento e o paciente foi encaminhado com os policiais para o Hospital Jayme Santos Neves. A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes vai registrar ainda nesta segunda-feira (13) Boletim de Ocorrência em razão do ocorrido".

