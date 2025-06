Flagrado em Jardim da Penha

Preso traficante que fazia delivery de drogas em bairros nobres de Vitória

Motorista foi preso com cocaína, celulares e mais de R$ 1 mil; ele confessou que realizava entrega de drogas de "alto padrão" em bairros nobres de Vitória

Um motorista de 28 anos que atuava com esquema de “delivery” de drogas em bairros nobres de Vitória foi preso na noite de terça-feira (3), no bairro Jardim da Penha. A abordagem foi realizada por uma equipe da Guarda Municipal, com apoio da Gerência de Inteligência e da Central Integrada de Monitoramento (Ciom). >