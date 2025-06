Maria da Penha

Médico é preso suspeito de agredir esposa por três dias seguidos na Serra

Vítima de 40 anos sofreu agressões físicas e verbais no bairro Conjunto Jacaraípe; suspeito teve o registro profissional suspenso por decisão judicial em setembro de 2024

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 4 de junho de 2025 às 21:09

Um médico de 52 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (4), no bairro Conjunto Jacaraípe, na Serra, após agredir a companheira por três dias consecutivos. A vítima, uma mulher de 40 anos, apresentava hematomas nas pernas, na cabeça, marcas de mordidas pelo corpo e sinais de esganadura no pescoço. O nome do médico não será divulgado para preservar a identidade da mulher agredida.>

Segundo a Polícia Militar, a mulher relatou que vinha sofrendo agressões físicas e verbais desde o início da semana. Ele foi conduzido à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e injúria qualificada, todos com base na Lei Maria da Penha.>

A Polícia Civil confirmou que, após a autuação, o médico foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O caso segue sendo investigado.>

CRM suspenso

Além da prisão, a Justiça determinou, em setembro de 2024, a suspensão do registro profissional do médico,inscrito no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) desde 1999.>

O Conselho foi demandado sobre uma posição quanto a atuação como médico do suspeito, da mesma forma que Secretaria de Justiça do Estado também foi procurada para mais informações sobre a entrada do detido no sistema prisional e outras passagens. >

O médico já havia sido detido em novembro de 2024 pelo crime de ameaça. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foi procurada sobre as duas situações envolvendo o homem detido em flagrante. >

