Homem é morto após agredir ex-mulher em rua de Cariacica

Segundo a polícia, Jacques Viana Dias ameaçou um homem que tentou defender a mulher durante a agressão, no bairro Tabajara. Em seguida, outros moradores se juntaram à confusão

Um homem de 42 anos, identificado como Jacques Viana Dias, foi agredido e morto na noite de sábado (11), no bairro Tabajara, em Cariacica. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

O crime aconteceu por volta das 20h. Segundo informações apuradas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta , Jacques, que era catador, foi golpeado com pedaços de madeira e pedras, após se envolver em uma confusão.

Segundo a família, Jacques agrediu a ex-esposa na rua, horas antes de ser morto. Um morador da região defendeu a mulher. Jacques se irritou com a intervenção, pegou um facão e fez ameaças ao morador. Em seguida, outros vizinhos se juntaram e começaram a bater no catador.

Em nota, a Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, a equipe encontrou o homem caído no chão, com um ferimento na cabeça. O Samu foi acionado e constatou o óbito da vítima, e a perícia da Polícia Científica foi chamada.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, disse a corporação.