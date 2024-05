Duas versões à polícia

Marido confessa ter matado mulher com paulada no Noroeste do ES

Corpo da vítima foi encontrado em uma área de pasto na zona rural de Boa Esperança

Suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Nova Venécia . (Polícia Civil | Divulgação )

Um homem de 49 anos confessou para a Polícia Militar ter matado a esposa com pauladas na região de Córrego Itaúnas, na zona rural de Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo. O corpo da mulher, que não teve o nome divulgado, foi encontrado em uma área de pasto com ferimentos na cabeça na tarde deste sábado (11).

Segundo a PM, o homem informou que estava com a mulher na noite anterior ao encontro do cadáver. Segundo a primeira declaração dele, ela teria ingerido bebida alcoólica e, por esse motivo, teria caído e batido a cabeça no chão. Eles, então, teriam decidido passar a noite na área de pasto até que, em certo momento, a esposa passou mal e faleceu.

No entanto, após ser questionado novamente pela polícia, ele deu outra versão e disse que deu golpes com pedaço de madeira no rosto da vítima quando estavam na casa de um outro indivíduo. Esse homem e um outro suspeito teriam ajudado no crime.

Os policiais foram até o imóvel onde o crime teria acontecido e encontraram lá o pedaço de madeira, que foi apreendido. O morador da residência, de 51 anos, foi localizado depois, caminhando em direção a outra casa. O terceiro homem envolvido, de acordo com o depoimento do marido da vítima, não foi encontrado.

O marido da vítima e o morador da casa onde o crime aconteceu foram conduzidos para a Delegacia Regional de Nova Venécia. De acordo com a Polícia Civil, ambos foram autuados em flagrante por homicídio qualificado cometido por motivo fútil e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (feminicídio). Eles foram encaminhados ao sistema prisional. Os nomes dos suspeitos também não foram divulgados.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

