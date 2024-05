Tio é preso suspeito de abusar de sobrinha em Dores do Rio Preto

Um motociclista de 25 anos morreu após bater em uma placa de sinalização que fica em uma rotatória na Avenida Beira Rio, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (9). Ayslan Passinato e teve a morte confirmada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).