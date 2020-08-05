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Crime

Suspeito de tráfico é preso após perseguição policial em Vargem Alta

A Polícia Civil encontrou com o suspeito drogas e seis pássaros silvestres em Richimond,  interior de Vargem Alta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 19:34

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 19:34

Polícia Civil encontrou com o suspeito drogas e seis pássaros silvestre
Polícia Civil encontrou com o suspeito drogas e seis pássaros silvestre Crédito: Divulgação/PC
Um jovem de 20 anos, suspeito de tráfico de drogas foi preso na terça-feira (4) pela equipe da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Com ele, foram apreendidos drogas e pássaros silvestres. A operação aconteceu na localidade de Richimond, em Vargem Alta, Região Serrana do Estado.
Segundo o responsável pela operação, delegado Rafael Amaral, haviam diversas denúncias que a casa onde o suspeito era utilizada exclusivamente para o tráfico de drogas e caça de animais silvestres. Fizemos um levantamento de onde seria a residência e durante as diligências encontramos três suspeitos na residência. Eles tentaram fugir, mas após perseguição policial conseguimos prender o jovem de 20 anos, na Rodovia ES 375, que liga Vargem Alta ao município de Iconha, relatou o delegado.

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Após a prisão, os policiais fizeram buscas na residência que os suspeitos estavam. Buchas de maconha, seis pássaros em gaiolas, além de uma agenda com várias anotações que indicavam ser do tráfico foram apreendidas.
Buchas de maconha e uma agenda com anotações que indicavam ser do tráfico foram apreendidas
Buchas de maconha e uma agenda com anotações que indicavam ser do tráfico foram apreendidas Crédito: Divulgação/PC
Ainda segundo o delegado, os outros suspeitos foram identificados e as investigações continuarão. O detido foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e pelo crime contra o meio ambiente de cativeiro de fauna silvestre. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI) e permanece à disposição da Justiça.

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