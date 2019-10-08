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Vitória

Suspeito de roubar vendedora é agredido em ônibus na Reta da Penha

Dentro do ônibus, passageiros reconheceram o suspeito e a mulher que o acompanhava e mandaram eles descerem.

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 09:13

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

08 out 2019 às 09:13
Suspeito é agredido dentro de ônibus após roubar vendedora na Reta da Penha Crédito: Caique Verli
Suspeito de roubar vendedora é agredido em ônibus na Reta da Penha
Uma confusão foi registrada dentro de um ônibus do Transcol da linha 509 (Terminal Campo Grande - Terminal Carapina), na manhã desta terça-feira (08). Um suspeito de roubar e bater em uma vendedora ambulante na Reta da Penha, em Vitória, foi agredido dentro do coletivo por passageiros que o reconheceram.
> "Dei um empurrão", conta jovem esfaqueado durante assalto em ônibus
A confusão aconteceu por volta das 6h30. Segundo testemunhas, o suspeito é um morador em situação de rua e estava acompanhado de uma mulher.
A vítima, de 24 anos, vende café, biscoitos e bolo em frente a um centro comercial. A jovem contou que a tia dela chegou a dar um pacote de biscoitos conhecidos como "mentiras" para o homem. A mulher que acompanhava o suspeito, não satisfeita, pediu mais um pacote, o que foi negado. Após a negativa, o suspeito, segundo a vendedora, veio por trás da vítima e bateu no pescoço dela.
"Ele veio por trás, puxou meu cabelo e começou a me bater. O pessoal começou a me ajudar e ele correu pra dentro do ônibus. Me sinto insegura. Saí cedo de casa, 5h40, para passar por uma situação dessas", lamentou a vítima.
Dentro do ônibus, passageiros reconheceram o suspeito e a mulher que o acompanhava e mandaram eles descerem. Os dois se recusaram e um grupo de passageiros começou a agredir o homem.
> "A mulher vive com medo", desabafa vítima de importunação em ônibus
"Foi bastante soco na cabeça, tapa, deram um mata leão nele para tentar jogar ele pra fora, mas não conseguiram. Ele desceu depois porque ele quis. Foram uns dez minutos de confusão", relatou um passageiro, que disse que o grupo acionou a Polícia Militar.
A vendedora ambulante relatou que após o suspeito descer do ônibus ele passou em frente ao centro comercial novamente, de bicicleta de aplicativo, e disse que "voltaria" ao local em tom de ameaça.
A Polícia Militar foi acionada para falar sobre a ocorrência, mas ainda não deu detalhes sobre o caso e não informou se o suspeito foi detido.

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