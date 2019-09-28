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'Dei um empurrão', conta jovem esfaqueado durante assalto em ônibus

Apesar da situação tensa, o estudante Carlos Daniel Miranda Coutinho, de 19 anos, diz que não se desesperou com a situação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2019 às 17:22

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 17:22

Imagem ilustrativa | Cerca de 20 minutos após a partida, próximo a Fazenda Camping, ainda em Vila Velha, um dos suspeitos teria dado sinal para descer e foi quando tudo aconteceu Crédito: Internauta
Depois de levar duas facadas em uma tentativa de latrocínio quando voltava para casa de ônibus, na noite desta sexta-feira (27), o jovem Carlos Daniel Miranda Coutinho, de 19 anos, relatou como tudo aconteceu. Ele faz o mesmo caminho todos os dias, não estava com nenhum conhecido com ele e conta que a reação ao assalto foi imediata. O jovem levou, ao todo, cerca de nove pontos no pescoço e na mão.
O ônibus saiu do Terminal de Vila Velha às 21h. Ele conta que os assaltantes já estavam no veículo e que ele sentou em uma das cadeiras do fundo, sem perceber nenhuma movimentação estranha.
Cerca de 20 minutos após a partida, próximo à Fazenda Camping, ainda em Vila Velha, um dos suspeitos teria dado sinal para descer. E foi quando tudo aconteceu.
"Eu estava cochilando e acordei quando um deles deu sinal. O ônibus parou e ele começou a gritar "bora, bora". Três descerram correndo, mas um botou a faca no meu pescoço. Eu segurei meu celular na hora para ele não levar e tive uma reação imediata: levantei e dei um empurrão nele. Foi quando eu levei as facadas", relembra o estudante.
O assaltante deu duas facadas em Carlos, sendo uma no pescoço e outra na mão. O estudante foi atendido de imediato e ligou para o pai. Uma ambulância do Samu passou na casa do rapaz para trazer o familiar, que o acompanhou até o Pronto Atendimento da Glória.
"Não deu tempo de eu pensar. Eu estava cochilando, acordei e três segundos depois tudo aconteceu. Fiquei bem tranquilo mesmo e aliviado que não aconteceu nada de mais. Semana que vem é vida normal", desabafa.
Na manhã deste sábado (28), a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC). Até o momento nenhum suspeito foi detido.
 
 

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