'Dei um empurrão', conta jovem esfaqueado durante assalto em ônibus

Imagem ilustrativa | Cerca de 20 minutos após a partida, próximo a Fazenda Camping, ainda em Vila Velha, um dos suspeitos teria dado sinal para descer e foi quando tudo aconteceu Crédito: Internauta

duas facadas em uma tentativa de latrocínio quando voltava para casa de ônibus, na noite desta sexta-feira (27), o jovem Carlos Daniel Miranda Coutinho, de 19 anos, relatou como tudo aconteceu. Ele faz o mesmo caminho todos os dias, não estava com nenhum conhecido com ele e conta que a reação ao assalto foi imediata. O jovem levou, ao todo, cerca de nove pontos no pescoço e na mão. Depois de levar, na noite desta sexta-feira (27), o jovem Carlos Daniel Miranda Coutinho, de 19 anos, relatou como tudo aconteceu. Ele faz o mesmo caminho todos os dias, não estava com nenhum conhecido com ele e conta que a reação ao assalto foi imediata. O jovem levou, ao todo, cerca de nove pontos no pescoço e na mão.

O ônibus saiu do Terminal de Vila Velha às 21h. Ele conta que os assaltantes já estavam no veículo e que ele sentou em uma das cadeiras do fundo, sem perceber nenhuma movimentação estranha.

Cerca de 20 minutos após a partida, próximo à Fazenda Camping, ainda em Vila Velha, um dos suspeitos teria dado sinal para descer. E foi quando tudo aconteceu.

"Eu estava cochilando e acordei quando um deles deu sinal. O ônibus parou e ele começou a gritar "bora, bora". Três descerram correndo, mas um botou a faca no meu pescoço. Eu segurei meu celular na hora para ele não levar e tive uma reação imediata: levantei e dei um empurrão nele. Foi quando eu levei as facadas", relembra o estudante.

O assaltante deu duas facadas em Carlos, sendo uma no pescoço e outra na mão. O estudante foi atendido de imediato e ligou para o pai. Uma ambulância do Samu passou na casa do rapaz para trazer o familiar, que o acompanhou até o Pronto Atendimento da Glória.

"Não deu tempo de eu pensar. Eu estava cochilando, acordei e três segundos depois tudo aconteceu. Fiquei bem tranquilo mesmo e aliviado que não aconteceu nada de mais. Semana que vem é vida normal", desabafa.

Na manhã deste sábado (28), a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC). Até o momento nenhum suspeito foi detido.



