Após 3 dias

Suspeito de matar administradora a facadas na Serra é preso pela polícia

A Polícia Civil informou que o homem estava em Nova Almeida, balneário do município, onde foi localizado e detido

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15:29

Luan dos Santos Braz, de 29 anos, é suspeito de matar Rayana Bittencourt Crédito: Arquivo pessoal

Foi preso Luan dos Santos Braz, de 29 anos, suspeito de matar a namorada Rayana Bittencourt de Oliveira Rios da Silva, de 36, a facadas no último domingo (9) em Residencial Jacaraípe, na Grande Jacaraípe, na Serra. Ele foi encontrado nesta quarta-feira (12) pela Polícia Civil em Nova Almeida, na orla do município serrano, região próxima ao local onde crime aconteceu.

Detalhes sobre a prisão serão compartilhados em coletiva de imprensa nesta tarde. Luan foi localizado um dia após a família da vítima realizar um protesto na Avenida Vitória, na região do Forte São João, na Capital. Os parentes pediam justiça e pressa na identificação de Luan, para que ele não permanecesse foragido.

No dia do crime, o filho mais novo de Rayana presenciou toda a brutalidade. A filha mais velha, a estudante de direito Khauany Bittencourt, de 19, também presenciou a cena. Segunda a jovem, ela chegou ao local de motociclista por aplicativo, que tentou ajudá-la, mas foi ferido por Luan.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta