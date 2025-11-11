Família de administradora assassinada na Serra protesta por justiça

Familiares e amigos de Rayana Bittencourt de Oliveira Rios da Silva, de 36 anos, assassinada na madrugada de domingo (9), em Residencial Jacaraípe, na Serra, protestam por Justiça, na noite desta terça-feira (11), na Avenida Vitória, em frente à entrada do Morro do Romão, em Vitória.

Segundo a família da administradora, que foi morta a facadas dentro de casa, o assassinato foi cometido pelo companheiro dela, identificado como Luan dos Santos Braz, de 29 anos, que fugiu após o crime. Durante o enterro, eles teriam recebido uma pista anônima sobre o paradeiro do carro do suspeito, que, posteriormente, foi localizado pela polícia, de acordo com a filha mais velha de Rayana, Khauany Bittencourt.

A administradora deixa quatro filhos: Khauany, de 19 anos, duas meninas de 14 e 12 anos, e um menino de cinco anos. O filho mais novo e a filha mais velha, que mora na Capital capixaba, viram a mãe ser assassinada.