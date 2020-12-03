Suspeito de importunação sexual em São Mateus é preso em Linhares

Your browser does not support the video tag.

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (3), um homem de 30 anos suspeito de importunar pelo menos quatro mulheres, no intervalo de cinco dias. Os crimes teriam acontecido em São Mateus , Norte do Espírito Santo, e a prisão do suspeito ocorreu em Linhares.

O suspeito escolhia suas vítimas de forma aleatória e, preferencialmente, as que se encontravam sozinhas e em lugares ermos. Ele as perseguia conduzindo sua motocicleta com a genitália para fora e começava a se masturbar para essas vítimas. Depois fugia do local, relatou o titular da Dipo de São Mateus, delegado Alysson Pereira.

As investigações do caso duraram dois meses. A polícia identificou o suspeito e representou pela prisão preventiva dele. Ele não resistiu à prisão.

INVESTIGAÇÕES COMEÇARAM APÓS DENÚNCIAS

As investigações começaram a partir do registro de boletim de ocorrência por parte das vítimas. Todas elas relataram que foram abordadas pelo homem em Guriri, balneário de São Mateus. A primeira mulher procurou a delegacia no dia 4 de outubro, relatando que um homem havia passado por ela de moto, com o órgão genital exposto. Ela começou a gritar e ele fugiu.

No dia 7 de outubro, outra mulher registrou boletim afirmando que foi perseguida quando estava andando de bicicleta. Ela relatou que o homem, em uma moto, emparelhou com sua bicicleta, se masturbando.

No dia 9 de outubro, mais duas mulheres procuraram a polícia. Ambas relataram que foram abordadas da mesma maneira: estavam passeando com o cachorro quando o suspeito se aproximou de moto, com as partes íntimas para fora da roupa, praticando atos libidinosos. Assim como nos outros casos, ele fugiu do local em seguida.