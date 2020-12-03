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Prisão preventiva

Suspeito de importunação sexual em São Mateus é preso em Linhares

De acordo com delegado, o suspeito escolhia suas vítimas de forma aleatória e, preferencialmente, as que se encontravam sozinhas e em lugares ermos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 19:58

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 19:58

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (3), um homem de 30 anos suspeito de importunar pelo menos quatro mulheres, no intervalo de cinco dias. Os crimes teriam acontecido em São Mateus, Norte do Espírito Santo, e a prisão do suspeito ocorreu em Linhares.
O suspeito escolhia suas vítimas de forma aleatória e, preferencialmente, as que se encontravam sozinhas e em lugares ermos. Ele as perseguia conduzindo sua motocicleta com a genitália para fora e começava a se masturbar para essas vítimas. Depois fugia do local, relatou o titular da Dipo de São Mateus, delegado Alysson Pereira.
As investigações do caso duraram dois meses. A polícia identificou o suspeito e representou pela  prisão preventiva dele. Ele não resistiu à prisão.

INVESTIGAÇÕES COMEÇARAM APÓS DENÚNCIAS

As investigações começaram a partir do registro de boletim de ocorrência por parte das vítimas. Todas elas relataram que foram abordadas pelo homem em Guriri, balneário de São Mateus. A primeira mulher procurou a delegacia no dia 4 de outubro, relatando que um homem havia passado por ela de moto, com o órgão genital exposto. Ela começou a gritar e ele fugiu.
No dia 7 de outubro, outra mulher registrou boletim afirmando que foi perseguida quando estava andando de bicicleta. Ela relatou que o homem, em uma moto, emparelhou com sua bicicleta, se masturbando.
No dia 9 de outubro, mais duas mulheres procuraram a polícia. Ambas relataram que foram abordadas da mesma maneira: estavam passeando com o cachorro quando o suspeito se aproximou de moto, com as partes íntimas para fora da roupa, praticando atos libidinosos. Assim como nos outros casos, ele fugiu do local em seguida.
Isso demonstra o quanto é importante o registro do Boletim de Ocorrência. Todo registro é investigado e, neste caso, o cruzamento de informações vindas de várias vítimas ajudou a identificar o suspeito. Se mais alguma mulher tiver passado por situação semelhante, orientamos que procure a Delegacia Regional de São Mateus e também formalize o registro para que os novos fatos sejam incluídos nesta investigação, orientou o delegado Alysson Pereira.

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