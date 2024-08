Em Guarapari

Suspeito de aliciar crianças do DF por meio do game virtual é preso no ES

Na casa do homem de 20 anos foram encontrados eletrônicos com conteúdos pornográficos; o material foi apreendido

2 min de leitura min de leitura

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (9) no município de Guarapari suspeito de praticar pedofilia no Distrito Federal. Ele usava o jogo online Free Fire para se aproximar das crianças e adolescentes e, em seguida, passava a conversar por redes sociais. Nas trocas de mensagens, as vítimas eram aliciadas e induzidas a enviarem fotos e vídeos de cunho pornográfico. O nome do detido não foi informado.

Em posse das imagens, o homem ameaçava espalhar todo o conteúdo se não enviassem mais conteúdo íntimo. Aproveitando da ingenuidade das crianças, o preso ainda dizia que mataria os pais delas, caso não mandassem mais ‘’nudes’’. Há evidências ainda da exigência de dinheiro para não vazar os vídeos. A aproximação acontecia através de salas chamadas 'Ilha do rolê', usadas para conversar entre amigos dentro do jogo.

As informações foram passadas pela Polícia Civil do Distrito Federal, que realizou a prisão. A corporação investiga este crime contra crianças que moram na região há pelo menos três meses.

Além da prisão, com o apoio da Polícia Civil do Espírito Santo, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Segundo a PCDF, no local foram apreendidos equipamentos eletrônicos que continham um grande volume de fotos e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes.

“Investigações como essa demonstram que a Polícia Civil está atenta e pronta para reprimir a atuação de criminosos que se valem da internet para cometer delitos, acreditando tratar-se de terra sem lei. Importante também deixar claro que a vigilância dos pais é fundamental para a prevenção de casos como esse”, destaca o delegado-chefe adjunto da 30ª Dele, Ulysses Luz.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta