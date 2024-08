Crea-ES alerta para riscos em edifício na Praia da Costa

Foram identificadas evidências de umidade entre pavimentos e nas varandas

A análise foi solicitada por preocupação envolvendo as condições do imóvel, especialmente das sacadas das varandas, com sinais visíveis de desgaste. Segundo a entidade, foram identificadas evidências de umidade entre pavimentos e nas varandas, podendo causar ou ter causado corrosão e riscos ocultos por perda de resistência dos elementos estruturais.

O gerente de Relacionamento Institucional do Conselho, engenheiro civil, ambiental e de segurança do trabalho, Giuliano Battisti, observou que essas são “manifestações patológicas importantes”.

“A estrutura de concreto armado de diversas varandas, dos dois blocos, encontra-se com avançado estado de corrosão, com desplacamento de concreto e rebocos, trazendo riscos de desprendimento e queda de partes e/ou fragmentos sobre as pessoas que circulam nas proximidades do local.”