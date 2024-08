Acidente de trabalho

Laje cede e trabalhadores sofrem queda em obra de Cachoeiro

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas pelos militares e por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Três trabalhadores em uma obra em construção no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ficaram feridos após sofrerem a queda de uma laje, na manhã desta segunda-feira (5). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas pelos militares e por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O caso aconteceu por volta das 9h20. A queda, segundo informações do chamado aos bombeiros, aconteceu depois que uma laje cedeu. Uma das vítimas foi socorrida pelo Samu e as outras duas pelos bombeiros. As vítimas foram encaminhados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Procurada, a coordenação da Defesa Civil do município informou que não foi acionada, mas deve enviar equipe ao local nesta terça-feira (6). O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea) disse que também deve encaminhar equipe ao local pela manhã.

Consta no sistema, segundo a equipe de fiscalização do órgão, que a obra possui atualmente um responsável técnico, mas que não fez a Anotação de Responsabilidade Técnica - documento exigido que define, para os efeitos legais, os responsáveis pelo desenvolvimento de atividade. A empresa, dona da obra, não foi localizada pela reportagem.

