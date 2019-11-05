Sobrevivente de acidente em Camburi é chamado para depor, diz mãe

Caio Perim Furlan se recupera em casa e ainda não lembra de acidente Crédito: Instagram | Reprodução

Um dos sobreviventes do grave acidente na Avenida Dante Michelini , em Vitória, que resultou em duas mortes na noite de 29 de outubro deste ano, foi chamado para depor na Polícia Civil nos próximos dias. A informação foi passada pela mãe de Caio Perim Furlan, de 27 anos, que estava no banco do carona da frente do carro. O jovem chegou a ficar internado no antigo São Lucas, mas recebeu alta e passa bem.

A Polícia Civil foi indagada pela reportagem nesta terça-feira (05) se Caio Perim Furlan e Augusto César Bento Perim Filho, que dirigia o Audi A3 que se envolveu no acidente, foram ou serão intimados a depor. Porém, a PC resumiu-se a responder, por nota, que "ainda não há novidades que possam ser divulgadas no momento, em relação a esta investigação".

A reportagem também procurou a família de Caio e, de acordo com a mãe dele, Celeneh Perim, o jovem já foi intimado a depor nos próximos dias. Porém, ela preferiu não informar a data exata. Celeneh também não informou se Augusto foi intimado.

O CASO

O acidente aconteceu por volta das 23h30 do dia 29 de outubro e envolveu quatro veículos: o Audi A3, onde os jovens que morreram estavam, um ônibus do Transcol, um Jeep e um Renault Sandero. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor do Audi seguia no sentido Serra - Vitória pela Avenida Dante Michelini, quando perdeu o controle da direção e subiu no canteiro central, derrubou um poste de iluminação e invadiu a contramão, colidindo de frente com um ônibus do Transcol, da linha 508.

Desgovernado, o Audi rodou e também atingiu um Jeep. Com o impacto, Matheus e Gustavo foram arremessados. Um dos corpos atingiu um Renault Sandero, que seguia sentido Serra. Gustavo e Matheus morreram na hora.

TESTE DO BAFÔMETRO

Três condutores de outros veículos que se envolveram no acidente, incluindo o motorista do ônibus, fizeram o teste do bafômetro. Todos deram negativo para o consumo de álcool. Já o motorista do Audi não fez o teste do bafômetro no local porque precisou ser socorrido. O motorista do Audi e o carona foram levados pelo Samu ao Hospital de Urgência e Emergência (antigo São Lucas).