Sobrevivente de acidente em Camburi é chamado para depor, diz mãe

Um dos sobreviventes do grave acidente na Avenida Dante Michelini, em Vitória, que resultou em duas mortes na noite de 29 de outubro deste ano, foi chamado para depor na Polícia Civil nos próximos dias. A informação foi passada pela mãe de Caio Perim Furlan, de 27 anos, que estava no banco do carona da frente do carro. O jovem chegou a ficar internado no antigo São Lucas, mas recebeu alta e passa bem.
A Polícia Civil foi indagada pela reportagem nesta terça-feira (05) se Caio Perim Furlan e Augusto César Bento Perim Filho, que dirigia o Audi A3 que se envolveu no acidente, foram ou serão intimados a depor. Porém, a PC resumiu-se a responder, por nota, que "ainda não há novidades que possam ser divulgadas no momento, em relação a esta investigação".
A reportagem também procurou a família de Caio e, de acordo com a mãe dele, Celeneh Perim, o jovem já foi intimado a depor nos próximos dias. Porém, ela preferiu não informar a data exata. Celeneh também não informou se Augusto foi intimado.
O CASO
O acidente aconteceu por volta das 23h30 do dia 29 de outubro e envolveu quatro veículos: o Audi A3, onde os jovens que morreram estavam, um ônibus do Transcol, um Jeep e um Renault Sandero. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor do Audi seguia no sentido Serra - Vitória pela Avenida Dante Michelini, quando perdeu o controle da direção e subiu no canteiro central, derrubou um poste de iluminação e invadiu a contramão, colidindo de frente com um ônibus do Transcol, da linha 508.
Desgovernado, o Audi rodou e também atingiu um Jeep. Com o impacto, Matheus e Gustavo foram arremessados. Um dos corpos atingiu um Renault Sandero, que seguia sentido Serra. Gustavo e Matheus morreram na hora.
TESTE DO BAFÔMETRO
Três condutores de outros veículos que se envolveram no acidente, incluindo o motorista do ônibus, fizeram o teste do bafômetro. Todos deram negativo para o consumo de álcool. Já o motorista do Audi não fez o teste do bafômetro no local porque precisou ser socorrido. O motorista do Audi e o carona foram levados pelo Samu ao Hospital de Urgência e Emergência (antigo São Lucas).
No dia 1º de novembro, a reportagem chegou a perguntar à Polícia Civil se o motorista do Audi fez o teste do bafômetro no hospital. Porém, na ocasião, a PC deu a mesma resposta por nota: "Não há atualizações do caso que possam ser divulgadas no momento".