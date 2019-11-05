Menina é retirada de ônibus acidentado na região de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução / internauta

As crianças internadas, vítimas do acidente com um ônibus de turismo, no distrito de Soturno, no último sábado (02) , na rodovia ES 164, receberam alta médica do Hospital Francisco de Assis em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta segunda-feira (04). Oito pessoas ainda permanecem internadas em outro hospital do município.

Your browser does not support the audio element. Crianças vítimas de acidente de ônibus em Soturno recebem alta médica

O ônibus seguia de Belo Horizonte para a praia de Itaoca, em Itapemirim, quando bateu em uma árvore e capotou. Quatro pessoas morreram. As vítimas foram identificadas como Adeilson Aparecido Lelis, que era o motorista, Vanessa Calisto Bispo e sua filha de dois anos, Naira Emanuele Bispo, e Arthur Brito Dias, de nove anos.

Dos 45 passageiros que ficaram feridos, apenas oito permanecem hospitalizados em enfermarias da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro com estado de saúde estável. Ainda não há previsão de alta médica para estes pacientes, segundo a unidade.

Investigação

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a apuração do acidente se iniciou imediatamente após o fato por meio da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O local do acidente foi periciado e o ônibus será encaminhado para a perícia mecânica. Passageiros que sobreviveram ao acidente e testemunhas foram ouvidos pela polícia.