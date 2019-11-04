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Tragédia no feriado

Identificados os quatro mortos no acidente de ônibus no Sul do ES

Além das quatro mortes, 45 passageiros deram entrada em hospitais de Cachoeiro de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 13:41

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 13:41

Morreram no acidente Vanessa Calisto Bispo, a filha dela, Naira Emanuele Bispo, de 2 anos; Arthur Brito Dias, de nove anos e o motorista do ônibus, Adeilson Aparecido Lelis Crédito: Reprodução
Foram identificadas as quatro pessoas que morreram no acidente com um ônibus de turismo, no distrito de Soturno, no último sábado (02), na rodovia ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Estado.
O ônibus seguia de Belo Horizonte para a praia de Itaoca, em Itapemirim, quando bateu em uma árvore e capotou. As vítimas foram identificadas como Adeilson Aparecido Lelis, que era o motorista, Vanessa Calisto Bispo e sua filha de dois anos, Naira Emanuele Bispo, e Arthur Brito Dias, de nove anos.  Outros 45 passageiros que ficaram feridos deram entrada em hospitais de Cachoeiro.
Ainda não há informações sobre horário dos velórios e sepultamento de Adeilson, Vanessa e Naira. O corpo de Arthur Brito será sepultado às 17h desta segunda-feira (4), no cemitério Jardins Parque, em Betim-MG.
ESTADO DE SAÚDE DOS PASSAGEIROS
Dos passageiros que deram entrada nos hospitais, oito continuam internados nas enfermarias da Santa Casa de Misericórdia com o estado de saúde estável e três crianças permanecem no Hospital Infantil Francisco de Assis, com previsão de alta na tarde desta segunda-feira (4).
INVESTIGAÇÃO
Os passageiros do ônibus revelaram, neste domingo (3), que o coletivo estava com problemas mecânicos desde o início da viagem. A Polícia Civil informou que já colheu depoimento dos sobreviventes e das testemunhas e que o caso ainda segue sob investigação.
A empresa proprietária do ônibus, Alcântara Turismo, informou que coletivo somente é usado para excursões e é licenciado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Informou que o veículo chegou de viagem e passou por manutenção antes de vir para o Estado.
DOAÇÃO DE SANGUE
A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro informou que os estoques de sangue estão abastecidos e que não há, neste momento, a necessidade de receber novas doações. A reposição do estoque acontece gradativamente, já que o sangue tem um prazo de validade para ser utilizado.
A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro agradece a solidariedade da população e qualquer dúvida sobre a doação basta ligar para o número (28) 2101-2123.

Identificados os quatro mortos no acidente de ônibus no Sul do ES

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