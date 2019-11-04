Identificados os quatro mortos no acidente de ônibus no Sul do ES

Morreram no acidente Vanessa Calisto Bispo, a filha dela, Naira Emanuele Bispo, de 2 anos; Arthur Brito Dias, de nove anos e o motorista do ônibus, Adeilson Aparecido Lelis Crédito: Reprodução

O ônibus seguia de Belo Horizonte para a praia de Itaoca, em Itapemirim, quando bateu em uma árvore e capotou. As vítimas foram identificadas como Adeilson Aparecido Lelis, que era o motorista, Vanessa Calisto Bispo e sua filha de dois anos, Naira Emanuele Bispo, e Arthur Brito Dias, de nove anos. Outros 45 passageiros que ficaram feridos deram entrada em hospitais de Cachoeiro

Ainda não há informações sobre horário dos velórios e sepultamento de Adeilson, Vanessa e Naira. O corpo de Arthur Brito será sepultado às 17h desta segunda-feira (4), no cemitério Jardins Parque, em Betim-MG.

ESTADO DE SAÚDE DOS PASSAGEIROS

Dos passageiros que deram entrada nos hospitais, oito continuam internados nas enfermarias da Santa Casa de Misericórdia com o estado de saúde estável e três crianças permanecem no Hospital Infantil Francisco de Assis, com previsão de alta na tarde desta segunda-feira (4).

INVESTIGAÇÃO

A empresa proprietária do ônibus, Alcântara Turismo, informou que coletivo somente é usado para excursões e é licenciado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Informou que o veículo chegou de viagem e passou por manutenção antes de vir para o Estado.

DOAÇÃO DE SANGUE

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro informou que os estoques de sangue estão abastecidos e que não há, neste momento, a necessidade de receber novas doações. A reposição do estoque acontece gradativamente, já que o sangue tem um prazo de validade para ser utilizado.

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro agradece a solidariedade da população e qualquer dúvida sobre a doação basta ligar para o número (28) 2101-2123.