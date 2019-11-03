Vítimas de acidente com ônibus de turistas mineiros recebem alta em Cachoeiro

Ônibus que tinha turistas mineiros ficou destruído após o acidente, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Trinta e três vítimas do grave acidente que ocorreu neste sábado (2) com um ônibus de turistas mineiros , no distrito de Soturno, na rodovia ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Estado, tiveram alta dos hospitais em que foram internados. Outros 12 passageiros permanecem nas unidades hospitalares, neste domingo (3), com quadro de saúde estável.

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Das 15 crianças que deram entrada no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), quatro ainda permanecem internadas. Uma delas, segundo assessoria da unidade, chegou a ser encaminhada para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas recebeu alta para o quarto neste domingo (3).

Segundo uma lista de passageiros que a Polícia Militar teve acesso, 55 pessoas estavam no ônibus que saiu de Belo Horizonte, Minas Gerais, e tinham como destino a praia de Itaoca, em Itapemirim, litoral Sul do Estado. Porém, o número total de passageiros ainda não foi confirmada. O proprietário da empresa, Hugo Alcântara, informou que o total de passageiros da lista a qual a PM teve acesso é de pessoas previstos para a viagem. Porém, houve a desistência de algumas, que não embarcaram. Quatro passageiros morreram - duas crianças, de 2 e 9 anos de idade, que morreram no hospital, e dois adultos. Três corpos foram liberados nesta manhã do Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A identidade das vítimas não foi revelada pela polícia.

Na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, das 32 vítimas encaminhadas à unidade, oito ainda permanecem internadas em leitos da enfermaria e os demais foram liberados. A informação do hospital é que três passaram por cirurgia e o quadro é estável.

O ACIDENTE

A frente do ônibus ficou completamente destruída no acidente. Depois de tombar, o veículo ocupou toda a pista. Segundo testemunhas, o ônibus desceu descontrolado, bateu numa árvore e tombou no ponto conhecido como "Curva da Morte" - pela quantidade de acidentes graves com mortes na serra sinuosa.