Seis pessoas são baleadas por dupla de moto em avenida de Linhares

Local onde aconteceu o crime no bairro Canivete Crédito: Heber Thomaz

Seis pessoas foram baleadas – cinco homens e uma mulher – em uma avenida do bairro Canivete, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na noite de domingo (18). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , todas as vítimas deram a mesma versão: dois indivíduos armados surgiram de moto e realizaram os disparos.

A PM informou que foi acionada após ter conhecimento de que havia um homem caído ao chão, vítima de tiros, na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, próximo a uma barbearia. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com um aglomerado de pessoas na via, que relataram que mais pessoas haviam sido baleadas, todas já socorridas por moradores da região.

Uma mulher se apresentou aos militares e relatou que estava com uma lesão na perna que aparentava ser uma perfuração de munição. Ela foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Rio Doce, onde foi confirmado o ferimento causado por disparo de arma de fogo.

Na unidade hospitalar, a PM recebeu a informação de que cinco homens e uma mulher estavam recebendo atendimento, todos vindos do mesmo lugar, sendo que cinco vítimas estavam em estado considerado estável e uma delas em um quadro crítico.

Em depoimento aos militares, as vítimas, exceto a que estava em situação mais grave, disseram que estavam bebendo na avenida quando os suspeitos apareceram em uma Honda Biz vermelha e atiraram. Eles foram reconhecidos pelos baleados.