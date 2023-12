Seis pessoas são baleadas por dupla de moto em avenida de Linhares

Segundo informações do boletim de ocorrência da PM, uma das vítimas está em estado considerado crítico; caso está sendo investigado pela DHPP do município

Seis pessoas foram baleadas – cinco homens e uma mulher – em uma avenida do bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (18). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, todas as vítimas deram a mesma versão: dois indivíduos armados surgiram de moto e realizaram os disparos.