Homem é morto a tiros em distribuidora em São Gabriel da Palha

Baleado que sobreviveu relatou à PM no hospital que estava no estabelecimento quando percebeu que alguém o observava, como se estivesse o vigiando

Luiz Carlos Frederico, vítima de tiros em São Gabriel da Palha, tinha 39 anos. (Reprodução/Redes Sociais)

Um ataque a tiros em uma distribuidora deixou um morto e um ferido no bairro Jardim de Infância, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste domingo (17). A vítima foi identificada como Luiz Carlos Frederico, de 39 anos. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas contaram aos policiais que dois homens de roupas escuras apareceram em uma moto e realizaram os disparos. De acordo com a apuração da repórter Carol Silveira, da TV Gazeta Noroeste, os suspeitos são dois irmãos foram presos.

As pessoas atingidas foram socorridas por moradores da região para um hospital. Lá, uma das vítimas, que sofreu perfurações na costela e nas costas, não resistiu aos ferimentos, conforme a PM. O outro indivíduo, baleado no peito e nas costas, e estava com quadro clínico estável.

Ainda no hospital, o ferido conseguiu relatar para os militares que estava na distribuidora quando percebeu que um indivíduo estava encarando ele, como se estivesse vigiando-o. E relatou que logo em seguida surgiram os atiradores na motocicleta.

Por conta dos ferimentos, ele precisou ser encaminhado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com escolta da viatura policial, para uma unidade hospitalar de Colatina.

A repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste, apurou com fontes policiais no local que dois irmãos suspeitos do crime foram presos na casa onde um deles mora. Lá, os policiais encontraram também drogas e armas. Apesar da suspeita, eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, não por homicídio. Em nota, a Polícia Civil informou que além da dupla, uma mulher também foi presa e um jovem de 18 anos assinou um termo circunstanciado (TC).

"Uma mulher de 27 anos e dois homens, de 32 e 37 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Nova Venécia, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, e encaminhados a presídios. A corporação informou que, ainda em atendimento à ocorrência, um jovem de 18 anos assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo", disse a corporação, em nota.

