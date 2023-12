Abacaxis são 'vestidos' com papel no ES para proteger contra calorão

Os produtores rurais de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, estão recorrendo a uma técnica antiga para proteger os abacaxis do calorão os últimos dias: vestir as frutas com papel. De acordo com a prefeitura do município, pelo menos duas mil famílias vivem do plantio da fruta e a produção chega a mais de 40 mil toneladas de abacaxi por ano.