Capturado em Viana

Fugitivo da Bahia por latrocínio é preso usando nome falso no ES

Ele também estava foragido do sistema prisional capixaba, por tráfico, e chegou a cumprir pena no Espírito Santo com uma identidade também falsa; entenda a história

3 min de leitura min de leitura

Gabriel Souza de Oliveira, foragido, usava nomes falsos no ES. (Divulgação)

Um foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio na Bahia e fugitivo do sistema penitenciário do Espírito Santo por tráfico de drogas, foi capturado em Viana por agentes do município, no último sábado (16), usando um nome falso.

Ocorre que o nome com o qual vinha cumprindo pena no Estado, e que foi descoberto após comunicação das forças policiais, também não era o que consta no documento de identidade dele.

A captura foi feita pelos agentes Toneto e Cavalcante, da Guarda Municipal de Viana, durante patrulhamento preventivo no bairro Universal. Ao passar frente a uma padaria, eles avistaram um homem cujas características batiam com as de um foragido do sistema penitenciário estadual, que possivelmente estava na região.

Bruno? Também não

Ao ser abordado, ele se identificou como Vitor Rodrigues da Silva, entretanto, as informações não condiziam com a da pessoa pela qual tentava se passar. Ele disse aos agentes que tinha vindo da Bahia para Viana, e os agentes descobriram que o Vitor em questão morava em Cariacica.

Uma mulher que trabalhava em uma padaria se apresentou como companheira dele. Ela não quis se identificou, assim como não disse o nome do companheiro. Enquanto o detido informou morar no bairro há um mês, ela disse que o parceiro estava na região há seis. Como esta e outras informações divergiam, o homem foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

No local, depois de se comunicarem com outras forças policiais, os agentes conseguiram chegar ao que seria o nome verdadeiro, Bruno Santos de Souza, que tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e era foragido no Estado.

Enfim, o nome certo

Entretanto, depois disso, ele mesmo confessou que esse nome, com mandado em aberto no Estado e com o qual já vinha cumprindo pena por tráfico de drogas, também não era o nome verdadeiro.

Ele, na verdade, se chama Gabriel Souza de Oliveira. O homem se passava por Bruno para cumprir a pena e progredir no regime carcerário, visando uma soltura mais rápida, visto que havia fugido do Estado de origem, a Bahia, onde respondia por latrocínio (roubo seguido de morte), com período de reclusão maior.

Por conta das múltiplas identidades, a polícia da Bahia não conseguia imputar o crime a ele e, para não levantar suspeitas, Gabriel até mesmo se privava de receber visitas dos familiares. Agora, além de responder por tráfico e latrocínio, será culpabilizado pelo crime de falsidade ideológica.

A Polícia Civil informou, em nota, que "o suspeito, de 21 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, assinou um termo circunstanciado (TC) por falsa identidade. Também foi dado cumprimento a dois mandados de prisão que constavam em desfavor do indivíduo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional."

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foi questionada sobre o caso, e o texto será atualizado quando houver resposta.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta