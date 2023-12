Homem com tatuagem de "Lúcifer" no peito é encontrado morto a tiros em Linhares

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que Vagno Campista Batista foi vítima de disparos e que o homem que atirou e um comparsa levaram o cadáver até o rio

O corpo de um homem, com marcas de tiros, foi encontrado submerso no Rio Doce, na região de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (15). A vítima, identificada como Vagno Campista Batista, tinha uma tatuagem escrita “Lúcifer” no peito. Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que Vagno foi vítima de disparos e que o homem que atirou e um comparsa levaram o cadáver até o rio.