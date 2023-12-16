Homem com tatuagem de "Lúcifer" no peito é encontrado morto a tiros em Linhares

Corpo foi encontrado submerso no Rio Doce, em Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O corpo de um homem, com marcas de tiros, foi encontrado submerso no Rio Doce, na região de Bebedouro, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na tarde de sexta-feira (15). A vítima, identificada como Vagno Campista Batista, tinha uma tatuagem escrita “Lúcifer” no peito. Segundo a Polícia Militar , uma testemunha contou que Vagno foi vítima de disparos e que o homem que atirou e um comparsa levaram o cadáver até o rio.

Para acessar o local onde estava o cadáver, a PM precisou do apoio do Corpo de Bombeiros . O corpo foi retirado e depois encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares pelo serviço de perícia da Polícia Civil.

A pessoa descrita como suspeita de atirar não foi encontrada pelos policiais. Um homem que teria ajudado a levar o corpo até o local foi encaminhado para a delegacia do município para prestar esclarecimentos dos fatos.

Preso por ocultação de cadáver

A Polícia Civil informa que um suspeito, de 44 anos, conduzido à Delegacia Regional de Linhares, foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver, sendo encaminhado ao sistema prisional. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.