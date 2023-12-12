Motorista morre em acidente entre carro e carreta na BR 101 em Linhares

O motorista de um carro morreu em um acidente envolvendo o automóvel e uma carreta no km 167,2 da BR 101, no distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (12). Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal, teria ocorrido uma batida frontal entre os veículos. A vítima, já sem vida, ficou presa às ferragens. O carreteiro precisou de atendimento médico, pois estava em estado de choque.
A PRF informou que, conforme apuração no local, o carro seguia no sentido a Vitória, quando tentou fazer uma ultrapassagem forçada e bateu na carreta, que vinha na pista contrária. Os dois veículos perderam o controle e foram parar no acostamento.
Imagens mostram o carro com a frente bastante amassada e a carreta do outro lado, fora da pista. A ocorrência está em andamento, com a presença da PRF, da Eco101, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros no local.
O motorista da carreta foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Como os veículos estão do lado de fora da estrada, a via não precisou ser interditada no momento. O fluxo segue normal nos dois sentidos.
*Com informações de André Afonso, da TV Gazeta Norte