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Trânsito

Motorista morre em acidente entre carro e carreta na BR 101 em Linhares

Colisão frontal aconteceu na manhã desta terça-feira (12); segundo a PRF, carro teria tentado realizar uma ultrapassagem, momento em que ocorreu a batida

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 10:59

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 dez 2023 às 10:59
Vítima morta ficou presa às ferragens do carro, em acidente na BR 101, em Linhares
Vítima morta ficou presa às ferragens do carro, em acidente na BR 101, em Linhares Crédito: André Afonso
O motorista de um carro morreu em um acidente envolvendo o automóvel e uma carreta no km 167,2 da BR 101, no distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (12). Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal, teria ocorrido uma batida frontal entre os veículos. A vítima, já sem vida, ficou presa às ferragens. O carreteiro precisou de atendimento médico, pois estava em estado de choque.
A PRF informou que, conforme apuração no local, o carro seguia no sentido a Vitória, quando tentou fazer uma ultrapassagem forçada e bateu na carreta, que vinha na pista contrária. Os dois veículos perderam o controle e foram parar no acostamento.
Imagens mostram o carro com a frente bastante amassada e a carreta do outro lado, fora da pista. A ocorrência está em andamento, com a presença da PRF, da Eco101, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros no local.
Carreta saiu da pista após se envolver em acidente na BR 101, em Linhares
Carreta saiu da pista após se envolver em acidente na BR 101, em Linhares Crédito: André Afonso
O motorista da carreta foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Como os veículos estão do lado de fora da estrada, a via não precisou ser interditada no momento. O fluxo segue normal nos dois sentidos.
*Com informações de André Afonso, da TV Gazeta Norte

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