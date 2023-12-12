Motorista morre em acidente entre carro e carreta na BR 101 em Linhares

A PRF informou que, conforme apuração no local, o carro seguia no sentido a Vitória, quando tentou fazer uma ultrapassagem forçada e bateu na carreta, que vinha na pista contrária. Os dois veículos perderam o controle e foram parar no acostamento.

O motorista da carreta foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Como os veículos estão do lado de fora da estrada, a via não precisou ser interditada no momento. O fluxo segue normal nos dois sentidos.