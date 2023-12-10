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Obituário

1933
2023
Morre Waldemar Borges da Silva, um dos pioneiros do setor do  cacau em Linhares
Produtor de cacau foi fundador do Sindicato Rural de Linhares e um dos primeiros membros da Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (Acau)

Beatriz Caliman

Repórter

Publicado em 10 de Dezembro de 2023 às 10:03

Publicado em

10 dez 2023 às 10:03
Morreu neste sábado (9), em Linhares, aos 90 anos, Waldemar Borges da Silva, um dos produtores pioneiros do setor do cacau no município. O agricultor foi presidente e fundador do Sindicato Rural de Linhares e um dos primeiros membros da Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (Acau).
Segundo a Acau, Waldemar Borges da Silva nasceu no dia 3 de junho de 1933 na cidade de Mundo Novo, na Bahia. Em Linhares, constituiu família. Ele deixa viúva e duas filhas. A associação lamentou a morte de um de seus primeiros membros, grande incentivador da agricultura no Espírito Santo.
“A cacauicultora capixaba perdeu imensamente no dia de hoje. Ao querido Waldemar, a eterna amizade e gratidão da Acau. Aos familiares, nossos sentimentos”, divulgaram em sua rede social.
Outro órgão que manifestou pesar pela morte do produtor, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo (Faes), escreveu: Waldemar foi um agricultor e importante liderança do município, presidindo o sindicato por cinco mandatos e presidente da Faes entre 1987 e 1988, onde permanecia como conselheiro vitalício. Ele deixa para todos nós o seu legado de contribuição para a agricultura”.
O presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Franco Fiorot, também lamentou a morte do produtor. “Waldemar deixou grande contribuição para o agro e foi um grande incentivador do nosso trabalho no setor público”, divulgou nesta tarde.
O velório acontece neste domingo (10) na Igreja Batista Memorial a partir das 7h e o sepultamento será as 13h no cemitério do BNH.

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