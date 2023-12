Morre Waldemar Borges da Silva, um dos pioneiros do setor do  cacau em Linhares

Morreu neste sábado (9), em Linhares, aos 90 anos, Waldemar Borges da Silva, um dos produtores pioneiros do setor do cacau no município. O agricultor foi presidente e fundador do Sindicato Rural de Linhares e um dos primeiros membros da Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (Acau).



Segundo a Acau, Waldemar Borges da Silva nasceu no dia 3 de junho de 1933 na cidade de Mundo Novo, na Bahia. Em Linhares, constituiu família. Ele deixa viúva e duas filhas. A associação lamentou a morte de um de seus primeiros membros, grande incentivador da agricultura no Espírito Santo.

“A cacauicultora capixaba perdeu imensamente no dia de hoje. Ao querido Waldemar, a eterna amizade e gratidão da Acau. Aos familiares, nossos sentimentos”, divulgaram em sua rede social.

Outro órgão que manifestou pesar pela morte do produtor, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo (Faes), escreveu: Waldemar foi um agricultor e importante liderança do município, presidindo o sindicato por cinco mandatos e presidente da Faes entre 1987 e 1988, onde permanecia como conselheiro vitalício. Ele deixa para todos nós o seu legado de contribuição para a agricultura”.

O presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Franco Fiorot, também lamentou a morte do produtor. “Waldemar deixou grande contribuição para o agro e foi um grande incentivador do nosso trabalho no setor público”, divulgou nesta tarde.

O velório acontece neste domingo (10) na Igreja Batista Memorial a partir das 7h e o sepultamento será as 13h no cemitério do BNH.

