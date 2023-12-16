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Crime em São Mateus

Motorista de app morto no ES teve dedo cortado para bandido usar a digital, diz cunhado

Na casa onde o suspeito, de 17 anos, foi encontrado, a Polícia Militar localizou uma sacola com a quantia de R$ 3.500 em espécie

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 13:05

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 dez 2023 às 13:05
Cunhado da vítima deu entrevista para a TV Gazeta Norte
Cunhado da vítima deu entrevista para a TV Gazeta Norte e revelou que Antônio Marcos teve o dedo cortado pelos criminosos Crédito: Célio Ferreira
Encontrado morto em um lago no bairro Santa Terezinha, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, o motorista de aplicativo Antonio Marcos Carrilho Valfré, de 49 anos, teve o dedo cortado pelo criminoso para o uso da digital no saque de dinheiro, disse o cunhado da vítima, Valter Pigati. Um adolescente de 17 anos, suspeito de envolvimento no crime, foi apreendido e autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de latrocínio, de acordo com a Polícia Civil.
Foi encontrado pela Polícia Militar no local onde o adolescente foi detido uma sacola com uma quantia de R$ 3.500 em dinheiro. "Eles chegaram a sacar R$ 3 mil dele, roubando, então quer dizer, até cortar o dedo dele ele (assaltante) cortou para poder usar digital, então os caras queriam roubar mesmo, aí ele reagiu e com certeza foi isso que aconteceu", revelou o cunhado da vítima.
Parentes relataram à TV Gazeta que a vítima havia recebido um pedido de corrida com destino à cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. E disseram que tentavam contato com Antônio Marcos desde a hora do almoço. No entanto, eles não conseguiram retorno. O motorista, conforme afirmaram, atuava na área há cerca de dois anos.
Preocupados, resolveram chamar a polícia, que localizou o carro da vítima no bairro Caiçaras, em São Mateus. Algumas horas depois, o corpo de Antônio Marcos foi encontrado boiando às margens de um lago em Santa Terezinha.
Corpo de Antônio Marcos Valfré Carrilho foi encontrado às margens de um lago na tarde desta sexta-feira (15)
Antônio Marcos Valfré Carrilho Crédito: Arquivo pessoal

Suspeito apreendido

A Polícia Militar chegou até o suspeito a partir de denúncias anônimas de que um suspeito de envolvimento na morte do motorista estaria escondido em uma casa no bairro Caiçaras, em São Mateus, após abandonar o carro da vítima em um matagal. Ele teria aguardado a saída das viaturas policiais da região para fugir.
Ao obterem informações, os policiais foram até o local indicado, uma oficina de veículos. Lá, perceberam um outro indivíduo tentando se livrar de uma sacola dentro do estabelecimento e depois subindo para o segundo andar. Os militares foram atrás do homem e encontraram no local o adolescente de 17 anos, com um simulacro de arma de fogo e um celular. Ele tentou resistir à voz de prisão e foi necessário o uso moderado de força, segundo a PM. Foi verificado depois que na sacola havia uma quantia de R$ 3.500,00 em espécie.
Questionado, o adolescente relatou que no final da madrugada, junto de um comparsa, teria acionado uma corrida por aplicativo e durante o trajeto eles anunciaram um assalto, fazendo com que a vítima realizasse transferências por PIX para contas de terceiros. Em seguida, ele teria visto o comparsa assassinar o motorista.
O suspeito afirmou, posteriormente, que deixou o comparsa no local com a vítima e a arma de fogo e saiu para abandonar o carro. Logo após, ele teria ido até a oficina, onde pediu ao proprietário sua moto emprestada para ir a um caixa eletrônico e sacou dinheiro da vítima, retornando em seguida ao local e devolvido a moto.
Em sua defesa, o proprietário da oficina informou que o adolescente era seu ex-cunhado e chegou na sua casa pedindo para ficar lá um pouco e depois pediu sua moto emprestada, sendo concedido os pedidos, mas ele não teria conhecimento do crime que teria sido praticado pelo indivíduo. A PM informou que os dois foram encaminhados para a Delegacia Regional de São Mateus.
De acordo com a Polícia Civil, apenas o adolescente foi autuado pelo crime. As investigações do caso continuam. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.
*Com informações de Ariele Rui, da TV Gazeta Norte

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