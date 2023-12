Crime em São Mateus

Motorista de app morto no ES teve dedo cortado para bandido usar a digital, diz cunhado

Na casa onde o suspeito, de 17 anos, foi encontrado, a Polícia Militar localizou uma sacola com a quantia de R$ 3.500 em espécie

3 min de leitura min de leitura

Cunhado da vítima deu entrevista para a TV Gazeta Norte e revelou que Antônio Marcos teve o dedo cortado pelos criminosos. (Célio Ferreira)

Foi encontrado pela Polícia Militar no local onde o adolescente foi detido uma sacola com uma quantia de R$ 3.500 em dinheiro. "Eles chegaram a sacar R$ 3 mil dele, roubando, então quer dizer, até cortar o dedo dele ele (assaltante) cortou para poder usar digital, então os caras queriam roubar mesmo, aí ele reagiu e com certeza foi isso que aconteceu", revelou o cunhado da vítima.

Parentes relataram à TV Gazeta que a vítima havia recebido um pedido de corrida com destino à cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. E disseram que tentavam contato com Antônio Marcos desde a hora do almoço. No entanto, eles não conseguiram retorno. O motorista, conforme afirmaram, atuava na área há cerca de dois anos.

Preocupados, resolveram chamar a polícia, que localizou o carro da vítima no bairro Caiçaras, em São Mateus. Algumas horas depois, o corpo de Antônio Marcos foi encontrado boiando às margens de um lago em Santa Terezinha.

Antônio Marcos Valfré Carrilho . (Arquivo pessoal)

Suspeito apreendido

A Polícia Militar chegou até o suspeito a partir de denúncias anônimas de que um suspeito de envolvimento na morte do motorista estaria escondido em uma casa no bairro Caiçaras, em São Mateus, após abandonar o carro da vítima em um matagal. Ele teria aguardado a saída das viaturas policiais da região para fugir.

Ao obterem informações, os policiais foram até o local indicado, uma oficina de veículos. Lá, perceberam um outro indivíduo tentando se livrar de uma sacola dentro do estabelecimento e depois subindo para o segundo andar. Os militares foram atrás do homem e encontraram no local o adolescente de 17 anos, com um simulacro de arma de fogo e um celular. Ele tentou resistir à voz de prisão e foi necessário o uso moderado de força, segundo a PM. Foi verificado depois que na sacola havia uma quantia de R$ 3.500,00 em espécie.

Questionado, o adolescente relatou que no final da madrugada, junto de um comparsa, teria acionado uma corrida por aplicativo e durante o trajeto eles anunciaram um assalto, fazendo com que a vítima realizasse transferências por PIX para contas de terceiros. Em seguida, ele teria visto o comparsa assassinar o motorista.

O suspeito afirmou, posteriormente, que deixou o comparsa no local com a vítima e a arma de fogo e saiu para abandonar o carro. Logo após, ele teria ido até a oficina, onde pediu ao proprietário sua moto emprestada para ir a um caixa eletrônico e sacou dinheiro da vítima, retornando em seguida ao local e devolvido a moto.

Em sua defesa, o proprietário da oficina informou que o adolescente era seu ex-cunhado e chegou na sua casa pedindo para ficar lá um pouco e depois pediu sua moto emprestada, sendo concedido os pedidos, mas ele não teria conhecimento do crime que teria sido praticado pelo indivíduo. A PM informou que os dois foram encaminhados para a Delegacia Regional de São Mateus.

De acordo com a Polícia Civil, apenas o adolescente foi autuado pelo crime. As investigações do caso continuam. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.

*Com informações de Ariele Rui, da TV Gazeta Norte

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta