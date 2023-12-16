Adolescente suspeito de roubar e matar motorista de app é detido no ES

Antônio Marcos Valfré Carrilho Crédito: Arquivo pessoal

Polícia Militar chegou até o suspeito a partir de denúncias anônimas de que um suspeito de envolvimento na morte do motorista estaria escondido em uma casa no bairro Caiçaras, em São Mateus, após abandonar o carro da vítima em um matagal. Ele teria aguardado a saída das viaturas policiais da região para fugir.

Ao obterem informações, os policiais foram até o local indicado, uma oficina de veículos. Lá, perceberam um outro indivíduo tentando se livrar de uma sacola dentro do estabelecimento e depois subindo para o segundo andar. Os militares foram atrás do homem e encontraram no local o adolescente de 17 anos, com um simulacro de arma de fogo e um celular. Segundo a polícia, ele tentou resistir à voz de prisão e foi necessário o uso moderado de força. Foi verificado depois que na sacola havia uma quantia de R$ 3.500,00 em espécie.

Questionado, o adolescente relatou que no final da madrugada, junto de um comparsa, teria acionado uma corrida por aplicativo e, durante o trajeto, eles anunciaram um assalto, fazendo com que a vítima realizasse transferências por PIX para contas de terceiros. Em seguida, ele teria visto o comparsa assassinar o motorista.

O suspeito afirmou, posteriormente, que deixou o comparsa no local com a vítima e a arma de fogo e saiu para abandonar o carro. Logo após, ele teria ido até a oficina, onde pediu ao proprietário sua moto emprestada para ir a um caixa eletrônico e sacou dinheiro da vítima, retornando em seguida ao local e devolvido a moto.

Em sua defesa, o proprietário da oficina informou que o adolescente era seu ex-cunhado e chegou na sua casa pedindo para ficar lá um pouco e depois pediu sua moto emprestada, sendo concedido os pedidos, mas ele não teria conhecimento do crime que teria sido praticado pelo indivíduo. A PM informou que os dois foram encaminhados para a Delegacia Regional de São Mateus.

De acordo com a Polícia Civil , apenas o adolescente foi autuado pelo crime. As investigações do caso continuam. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.

Dedo cortado

O cunhado da vítima, Valter Pigati, contou que os criminosos cortaram o dedo de Antônio Marcos para usar a digitar dele para roubar dinheiro. "Eles chegaram a sacar R$ 3 mil dele, roubando, então quer dizer, até cortar o dedo dele ele (assaltante) cortou para poder usar digital, então os caras queriam roubar mesmo, aí ele reagiu e com certeza foi isso que aconteceu", revelou.

Relembre o caso

Um motorista de aplicativo foi encontrado morto nesta sexta-feira (15), na localidade de Santa Terezinha, em São Mateus, que liga o município até Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Parentes relataram à TV Gazeta que a vítima, identificada como Antônio Marcos Valfré Carrilho, de 49 anos, havia recebido um pedido de corrida com destino à cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia.

Em conversa com a repórter Ariele Rui, familiares disseram que tentavam contato com Antônio Marcos desde a hora do almoço. No entanto, eles não conseguiam retorno. O homem, conforme afirmaram, atuava na área há cerca de dois anos.