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Violência

Homem é preso por feminicídio após matar mulher a facadas em São Mateus

Testemunhas contaram à PM que o homem disse aos filhos que havia golpeado Elena Francisca Bento Purcino com facadas e foi amarrado em seguida; ele foi preso por feminicídio
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 nov 2023 às 11:23

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 11:23

Segundo testemunhas, homem disse que feriu a mulher após uma briga
Segundo testemunhas, homem disse que feriu a mulher após uma briga Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher de 69 anos, identificada como Elena Francisca Bento Purcino, também de 69 anos, foi morta a facadas dentro de casa e teve o corpo encontrado coberto por um lençol, no chão da residência, na região de Itauninhas, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é o companheiro dela, um homem de 69 anos – que não teve o nome divulgado. Ele procurou um dos filhos e confessou o crime. Em seguida, foi detido por populares no local e amarrado pelos braços e pernas. , que disseram que ele utilizou golpes de faca.  O suspeito foi preso por feminicídio.
Em relato aos militares, testemunhas contaram que o suspeito e Elena brigaram muito no dia do crime. O homem não informou o motivo do crime aos policiais, mas disse que estava se sentindo fraco e prestes a desmaiar. Ele foi encaminhado para o Pronto Atendimento de Braço do Rio, em Conceição da Barra. Após receber alta médica, foi conduzido pela PM a uma delegacia.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. Em nota, a corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. O corpo da mulher foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
“O suspeito, de 69 anos, conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, foi autuado em flagrante por homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), sendo encaminhado ao sistema prisional”, informou a Polícia Civil, em trecho da nota.

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