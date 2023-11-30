App do Banestes tem instabilidade em dia de 1ª parcela do 13° salário

Clientes do Banco do Estado do Espírito Santo têm relatado desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (30) uma instabilidade no aplicativo do banco, situação que estaria impedindo a realização de transferências. Conforme o site Downdetector, plataforma que monitora reclamações de usuários na internet, o Banestes teria começado a ser alvo dos relatos por volta das 6h. O pico de reclamações aconteceu às 8h26 – a maioria dos relatos tem relação com o uso do aplicativo. O problema ocorre justamente no dia de pagamento da primeira parcela do 13º salário aos trabalhadores, prejudicando transações de quem recebe pelo banco.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Banestes confirmou que o aplicativo está sofrendo uma instabilidade, o que impacta a disponibilidade de alguns serviços, como as transações. Segundo o banco, a instabilidade é causada por "atualizações corriqueiras de sistemas, que têm como foco a melhoria na experiência dos clientes".
A previsão, conforme informado pelo Banestes, era que o problema fosse solucionado por volta das 10h. No início da tarde de quinta-feira (30), clientes voltaram a reclamar do serviço. Novamente procurado, destacou que a situação seria normalizada até as 13h30. Às 14h45, a assessoria de comunicação do banco informou que o problema havia sido resolvido. Em caso de dúvidas, o banco sugere que os clientes procurem uma agência ou liguem para o SAC 0800 727 0474.