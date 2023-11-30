App do Banestes tem instabilidade em dia de 1ª parcela do 13° salário

Procurado pela reportagem de A Gazeta , o Banestes confirmou que o aplicativo está sofrendo uma instabilidade, o que impacta a disponibilidade de alguns serviços, como as transações. Segundo o banco, a instabilidade é causada por "atualizações corriqueiras de sistemas, que têm como foco a melhoria na experiência dos clientes".

A previsão, conforme informado pelo Banestes, era que o problema fosse solucionado por volta das 10h. No início da tarde de quinta-feira (30), clientes voltaram a reclamar do serviço. Novamente procurado, destacou que a situação seria normalizada até as 13h30. Às 14h45, a assessoria de comunicação do banco informou que o problema havia sido resolvido. Em caso de dúvidas, o banco sugere que os clientes procurem uma agência ou liguem para o SAC 0800 727 0474.