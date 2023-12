Violência

Homem é achado morto na beira de valão na Serra com sinais de espancamento

Uma mulher que morava com Alexandre de Oliveira Alves, 45 anos, foi encontrada ferida, mas consciente, com as duas pernas quebradas

Valão onde homem foi encontrado, em Cidade Pomar, na Serra. (Ronaldo Rodrigues)

Um homem de 45 anos foi encontrado morto dentro de um valão entre os bairro Nova Carapina 2 e Cidade Pomar, na Serra, na noite de sexta-feira (15). O corpo, identificado como sendo de Alexandre de Oliveira Alves, 45 anos, apresentava sinais de espancamento, com ferimentos na cabeça e os dois braços quebrados. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi agredido e arrastado até o valão, onde foi afogado e morreu.



A polícia chegou ao local por volta das 19 horas. Segundo apuração da TV Gazeta, testemunhas contaram aos policiais que haveria outra vitima desse espancamento. Uma mulher que morava na mesma casa onde Alexandre vivia, no bairro Cidade Pomar. Ao chegar lá, os militares encontraram a mulher ainda consciente, mas com as duas pernas quebradas.

Ela disse aos policiais que não tinha sido agredida, mas sim atropelada. Contudo, não soube dar detalhes sobre o suposto atropelamento. A mulher foi levada para o hospital Jayme Santos Neves, também na Serra, onde foi internada. Vizinhos, que não quiseram ter a identidade revelada, afirmaram que Alexandre havia arrumado confusão no bairro porque teria um comportamento agressivo.



O irmão de Alexandre, Wilson Alves de Oliveira, contou ao repórter João Brito, da TV Gazeta, que a vítima tinha problemas com bebida, e que recentemente descobriu que ele também estaria usando drogas. Afirmou, também, que Alexandre ficava muito agressivo nessas situações e que até evitava chegar perto dele. O irmão lamentou que o irmão não tenha ouvido os conselhos de familiares e amigos.

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.



O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

