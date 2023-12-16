Cunhado de Marujo, traficante mais procurado do ES, é preso em Vitória

A prisão ocorreu em uma escadaria do bairro Consolação e foi realizada por integrantes do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar (PMES). Os militares fizeram um cerco na região, momento em que Loiola foi abordado, preso e conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória. Loiola tem ligações próximas com empresários investigados na mesma operação.