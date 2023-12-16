Cunhado de Marujo, traficante mais procurado do ES, é preso em Vitória

Foi preso na noite desta sexta-feira (15) Gabriel Santos Loiola, de 24 anos. Trata-se do cunhado do traficante mais procurado do Espírito Santo, Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, a principal liderança da facção Criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), que atua no Bairro da Penha, e que está foragido. O detido era responsável pela distribuição de cocaína para o interior do Estado e para alguns bairros da Grande Vitória.
A prisão ocorreu em uma escadaria do bairro Consolação e foi realizada por integrantes do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar (PMES). Os militares fizeram um cerco na região, momento em que Loiola foi abordado, preso e conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória. Loiola tem ligações próximas com empresários investigados na mesma operação.
Contra ele havia um mandado de prisão em aberto dentro da Operação Caça Fantasma, que já conta com 43 pessoas denunciadas, e que foi realizada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A investigação foi instaurada para identificar crimes cometidos por integrantes do PCV e pessoas ligadas à facção que estão agindo de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de entorpecentes e delitos relacionados na Grande Vitória.
Na segunda fase da operação, realizada em março deste ano, foram alvos, uma advogada e integrantes da facção e foi realizada em seis cidades: Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana e Guarapari.