AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Ação do BME

Cunhado de Marujo, traficante mais procurado do ES, é preso em Vitória

Gabriel Santos Loiola, de 24 anos. era responsável pela distribuição de cocaína para o interior do Estado e para alguns bairros da Grande Vitória. Prisão foi realizada pelo BME

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 08:24

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

16 dez 2023 às 08:24
Foi preso na noite desta sexta-feira (15) Gabriel Santos Loiola, de 24 anos. Trata-se do cunhado do traficante mais procurado do Espírito Santo, Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, a principal liderança da facção Criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), que atua no Bairro da Penha, e que está foragido. O detido era responsável pela distribuição de cocaína para o interior do Estado e para alguns bairros da Grande Vitória.
Gabriel Santos Loiola, de 24 anos. Trata-se do cunhado do traficante Fernando Moraes Pimenta, o Marujo
Gabriel Santos Loiola, de 24 anos, cunhado do traficante Fernando Moraes Pimenta, o Marujo Crédito: Redes sociais
A prisão ocorreu em uma escadaria do bairro Consolação e foi realizada por integrantes do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar (PMES). Os militares fizeram um cerco na região, momento em que Loiola foi abordado, preso e conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória. Loiola tem ligações próximas com empresários investigados na mesma operação.
Contra ele havia um mandado de prisão em aberto dentro da Operação Caça Fantasma, que já conta com 43 pessoas denunciadas, e que foi realizada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A investigação foi instaurada para identificar crimes cometidos por integrantes do PCV e pessoas ligadas à facção que estão agindo de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de entorpecentes e delitos relacionados na Grande Vitória.
Na segunda fase da operação, realizada em março deste ano, foram alvos, uma advogada e integrantes da facção e foi realizada em seis cidades: Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana e Guarapari.

Veja Também

Advogada e integrantes da facção PCV são alvo de operação no ES

Operação contra 'pombo-correio' de presos do PCC cumpre mandados no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES PCV Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 09/08/2026
Imagem de destaque
As crianças invisíveis do Sudão nascidas na guerra e sem registro
Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex
Após afastamento, Fernando Cinelli tem fotos apagadas de perfis da Apex nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados