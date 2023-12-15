Operação contra 'pombo-correio' de presos do PCC cumpre mandados no ES

Foi deflagrada, na manhã desta sexta-feira (15), a Operação Sintonia Fina, e desdobramentos das operações Sintonia Fina Serra e Sintonia Fina Xuri, para cumprir nove mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão na Serra e em Vila Velha. A ação tem objetivo de apurar crimes relacionados ao tráfico de drogas praticados por membros do Primeiro Comando da Capital (PCC). As investigações começaram a partir de bilhetes provenientes do sistema prisional e apreendidos com integrantes da facção, já denunciados na Operação Sintonia, deflagrada em maio deste ano. O processo tramita em segredo de Justiça.
A operação foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-CENTRAL), com apoio da Assessoria Militar do Ministério Público/PMES, da Polícia Militar do Espírito Santo e da Subsecretaria de Inteligência Prisional da Polícia Penal. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos a partir de decisões judiciais da 1ª Vara Criminal de Viana e 1ª Vara Criminal de Vila Velha.
Segundo o MPES, a maior parte dos bilhetes apreendidos foi encontrada em poder de uma pessoa de alcunha “Branca” (denunciada na Operação Sintonia e atualmente presa), mãe de um detento do sistema prisional capixaba que ocupava a função de “bate bola”, servindo de leva e traz entre os integrantes da facção criminosa que estão presos e a "Geral das Trancas", setor responsável por administrar os interesses da organização criminosa relacionados ao sistema prisional.
Entre esses recados de teor criminoso, foram encontrados cadastros completos de dezenas de membros do PCC que se encontravam presos nas galerias das Penitenciária de Segurança Máxima I (PSMA-I) e Penitenciária Estadual de Vila Velha I (PEVV-I).