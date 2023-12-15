Operação contra 'pombo-correio' de presos do PCC cumpre mandados no ES

Gaeco realiza operação contra organização criminosa do ES Crédito: Divulgação | MPES

Operação Sintonia Fina, e desdobramentos das operações Sintonia Fina Serra e Sintonia Fina Xuri, para cumprir nove mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão na Serra e em Vila Velha. A ação tem objetivo de apurar crimes relacionados ao tráfico de drogas praticados por membros do Primeiro Comando da Capital (PCC). As investigações começaram a partir de bilhetes provenientes do sistema prisional e apreendidos com integrantes da facção, já Foi deflagrada, na manhã desta sexta-feira (15), a, e desdobramentos das operações, para cumprir nove mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão na Serra e em Vila Velha. A ação tem objetivo de apurar crimes relacionados ao tráfico de drogas praticados por membros do Primeiro Comando da Capital (PCC). As investigações começaram a partir de bilhetes provenientes do sistema prisional e apreendidos com integrantes da facção, já denunciados na Operação Sintonia, deflagrada em maio deste ano . O processo tramita em segredo de Justiça.

A operação foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-CENTRAL), com apoio da Assessoria Militar do Ministério Público/PMES, da Polícia Militar do Espírito Santo e da Subsecretaria de Inteligência Prisional da Polícia Penal. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos a partir de decisões judiciais da 1ª Vara Criminal de Viana e 1ª Vara Criminal de Vila Velha.

Segundo o MPES, a maior parte dos bilhetes apreendidos foi encontrada em poder de uma pessoa de alcunha “Branca” (denunciada na Operação Sintonia e atualmente presa), mãe de um detento do sistema prisional capixaba que ocupava a função de “bate bola”, servindo de leva e traz entre os integrantes da facção criminosa que estão presos e a "Geral das Trancas", setor responsável por administrar os interesses da organização criminosa relacionados ao sistema prisional.