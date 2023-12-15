AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

'Sintonia Fina'

Operação contra 'pombo-correio' de presos do PCC cumpre mandados no ES

Grupo do MPES, com apoio de outros órgãos, cumpre nove mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão na Serra e em Vila Velha nesta sexta-feira (15)

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 10:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2023 às 10:01
Gaeco realiza operação contra organização criminosa do ES
Gaeco realiza operação contra organização criminosa do ES Crédito: Divulgação | MPES
Foi deflagrada, na manhã desta sexta-feira (15), a Operação Sintonia Fina, e desdobramentos das operações Sintonia Fina Serra e Sintonia Fina Xuri, para cumprir nove mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão na Serra e em Vila Velha. A ação tem objetivo de apurar crimes relacionados ao tráfico de drogas praticados por membros do Primeiro Comando da Capital (PCC). As investigações começaram a partir de bilhetes provenientes do sistema prisional e apreendidos com integrantes da facção, já denunciados na Operação Sintonia, deflagrada em maio deste ano. O processo tramita em segredo de Justiça.
A operação foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-CENTRAL), com apoio da Assessoria Militar do Ministério Público/PMES, da Polícia Militar do Espírito Santo e da Subsecretaria de Inteligência Prisional da Polícia Penal. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos a partir de decisões judiciais da 1ª Vara Criminal de Viana e 1ª Vara Criminal de Vila Velha.
Segundo o MPES, a maior parte dos bilhetes apreendidos foi encontrada em poder de uma pessoa de alcunha “Branca” (denunciada na Operação Sintonia e atualmente presa), mãe de um detento do sistema prisional capixaba que ocupava a função de “bate bola”, servindo de leva e traz entre os integrantes da facção criminosa que estão presos e a "Geral das Trancas", setor responsável por administrar os interesses da organização criminosa relacionados ao sistema prisional.
Entre esses recados de teor criminoso, foram encontrados cadastros completos de dezenas de membros do PCC que se encontravam presos nas galerias das Penitenciária de Segurança Máxima I (PSMA-I) e Penitenciária Estadual de Vila Velha I (PEVV-I).

Veja Também

Operação Sintonia: jovem suspeito de integrar PCC é preso na Serra

Operação nacional contra PCC prende oito integrantes da facção no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gaeco MPES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Palácio Anchieta
Como fica a corrida ao Palácio Anchieta com o fim das convenções
Imagem de destaque
Em nova redução, Copom baixa taxa Selic para 14% ao ano
Meneguelli andando de skate
Reviravolta: Meneguelli dá a volta por cima e será candidato a senador

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados