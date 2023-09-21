Operação Sintonia: jovem suspeito de integrar PCC é preso na Serra

Um jovem de 23 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (21) em cumprimento a um mandado de prisão durante a Operação Sintonia, coordenada pelo Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Pedro Henrique dos Santos Silva estava em casa, no bairro Divinópolis, na Serra, quando foi surpreendido pelos policiais.
Conforme o Ministério Público do Estado, Pedro Henrique — também conhecido como Menor Pedro ou Menor P — é suspeito de integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa de São Paulo.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram até a residência em apoio ao Ministério Público. Chegando lá, a companheira do procurado abriu a porta. Neste momento, os agentes viram Pedro Henrique tentando fugir pelos fundos da casa.
Os policiais entraram e conseguiram prender o suspeito no quintal. Na casa foram apreendidos R$ 8 mil, um computador, um celular, capa de colete tático e duas placas balísticas. Pedro Henrique foi levado para a Delegacia Regional da Serra.
O MPES explicou que esse Núcleo de Inteligência é ligado ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). O trabalho é coordenado pelos promotores de Justiça do Gaeco/MPES.
Desdobramento
Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a operação desta quinta-feira é um desdobramento de outra que aconteceu em maio, simultaneamente em 13 estados. Na ação de maio, oito pessoas foram presas só no Espírito Santo. O objetivo era combater facções criminosas responsáveis por execuções e pelo tráfico de drogas em várias regiões do país.
Lembrando que, de acordo com apuração de A Gazeta junto à Polícia Civil, o tráfico de drogas do bairro Divinópolis é comandado pelo PCC, facção criminosa de São Paulo que, rival do Primeiro Comando de Vitória (PCV), fincou raízes no município da Serra há pouco mais de um ano e iniciou um processo de expansão de território.
Comparsa foragido
Pedro Henrique é considerado braço direito de Rodrigo de Medeiros Borges, conhecido como "Caçador", de 26 anos, que também está na mira do MPES. Segundo as investigações, ele também atua em Divinópolis e está foragido. Além de ser suspeito de integrar o PCC, ele tem mandado de prisão em aberto por homicídio. Veja imagem do Rodrigo:
A Polícia Civil informou que, após os procedimentos de praxe, Pedro Henrique será encaminhado ao sistema prisional. A reportagem pediu mais detalhes à Polícia Militar, mas não houve retorno até a publicação deste texto.
Operação Sintonia - jovem suspeito de integrar PCC é preso na Serra