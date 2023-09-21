Operação Sintonia: jovem suspeito de integrar PCC é preso na Serra

Material apreendido na casa de Pedro Henrique dos Santos Silva, na Serra Crédito: Reprodução

Operação Sintonia, coordenada pelo Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do Um jovem de 23 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (21) em cumprimento a um mandado de prisão durante a, coordenada pelo Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) . Pedro Henrique dos Santos Silva estava em casa, no bairro Divinópolis, na Serra , quando foi surpreendido pelos policiais.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram até a residência em apoio ao Ministério Público. Chegando lá, a companheira do procurado abriu a porta. Neste momento, os agentes viram Pedro Henrique tentando fugir pelos fundos da casa.

Os policiais entraram e conseguiram prender o suspeito no quintal. Na casa foram apreendidos R$ 8 mil, um computador, um celular, capa de colete tático e duas placas balísticas. Pedro Henrique foi levado para a Delegacia Regional da Serra.

O MPES explicou que esse Núcleo de Inteligência é ligado ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). O trabalho é coordenado pelos promotores de Justiça do Gaeco/MPES.

Desdobramento

TV Gazeta, a operação desta quinta-feira é um desdobramento de outra que aconteceu em maio, simultaneamente em 13 estados. Segundo apuração do repórter André Falcão, da, a operação desta quinta-feira é um desdobramento de outra que aconteceu em maio, simultaneamente em 13 estados. Na ação de maio, oito pessoas foram presas só no Espírito Santo . O objetivo era combater facções criminosas responsáveis por execuções e pelo tráfico de drogas em várias regiões do país.

A Gazeta junto à Lembrando que, de acordo com apuração dejunto à Polícia Civil , o tráfico de drogas do bairro Divinópolis é comandado pelo PCC, facção criminosa de São Paulo que, rival do Primeiro Comando de Vitória ( PCV ), fincou raízes no município da Serra há pouco mais de um ano e iniciou um processo de expansão de território.

Comparsa foragido

Pedro Henrique é considerado braço direito de Rodrigo de Medeiros Borges, conhecido como "Caçador", de 26 anos, que também está na mira do MPES. Segundo as investigações, ele também atua em Divinópolis e está foragido. Além de ser suspeito de integrar o PCC, ele tem mandado de prisão em aberto por homicídio. Veja imagem do Rodrigo:

Rodrigo de Medeiros Borges, o "Caçador", foragido Crédito: Divulgação | MPES

A Polícia Civil informou que, após os procedimentos de praxe, Pedro Henrique será encaminhado ao sistema prisional. A reportagem pediu mais detalhes à Polícia Militar , mas não houve retorno até a publicação deste texto.