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EstúdioCast: 3ª edição da Feira ES Construção vai discutir inovação e sustentabilidade no setor

Evento realizado pelo Sinduscon-ES, que movimentou R$ 600 milhões em 2025, vai reunir expositores e profissionais do setor, de 8 a 10 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 21:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 jun 2026 às 21:00

A construção civil tem se consolidado como um dos principais motores da economia capixaba. De acordo com dados do 46º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), quase 20 mil unidades imobiliárias estão em produção só na Grande Vitória. 

Em meio ao momento positivo, o segmento já se prepara para a terceira edição da ES Construção, maior evento da construção civil capixaba, que já tem data marcada para acontecer: na próxima semana, nos dias 8, 9 e 10 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Só no ano passado, a feira superou as projeções de R$ 600 milhões em negócios.

No novo episódio do EstúdioCast, o presidente do Sinduscon-ES, Douglas Vaz, falou com a repórter Yasmin Spiegel sobre as novidades esperadas para a feira deste ano e os motivos por trás do tema escolhido,“Construção inovadora, futuro sustentável”.

“Vamos ter palestras, empresas, painéis, com muitas oportunidades para engenheiros, arquitetos, estudantes e demais profissionais do setor. Nossa previsão é superar os números do ano anterior ”, afirmou.

A feira é realizada pelo Sinduscon-ES, entidade que desde a primeira edição

posiciona o evento como plataforma de visibilidade para empresas e de

fortalecimento da cadeia produtiva capixaba.

Assista ao vídeo acima e confira mais detalhes do evento.

CARD 1 ES CONSTRUÇÃO.jpeg
ES Construção

3ª edição da ES Construção

Maior feira do setor construtivo do Estado

8 a 10 de julho

Entrada a partir das 14h

Pavilhão de Carapina, Serra.

Entrada e estacionamento gratuitos. Mais informações no site https://esconstrucao.com.br/ 

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