EstúdioCast: 3ª edição da Feira ES Construção vai discutir inovação e sustentabilidade no setor

A construção civil tem se consolidado como um dos principais motores da economia capixaba. De acordo com dados do 46º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), quase 20 mil unidades imobiliárias estão em produção só na Grande Vitória.
Em meio ao momento positivo, o segmento já se prepara para a terceira edição da ES Construção, maior evento da construção civil capixaba, que já tem data marcada para acontecer: na próxima semana, nos dias 8, 9 e 10 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Só no ano passado, a feira superou as projeções de R$ 600 milhões em negócios.
No novo episódio do EstúdioCast, o presidente do Sinduscon-ES, Douglas Vaz, falou com a repórter Yasmin Spiegel sobre as novidades esperadas para a feira deste ano e os motivos por trás do tema escolhido,“Construção inovadora, futuro sustentável”.
“Vamos ter palestras, empresas, painéis, com muitas oportunidades para engenheiros, arquitetos, estudantes e demais profissionais do setor. Nossa previsão é superar os números do ano anterior ”, afirmou.
A feira é realizada pelo Sinduscon-ES, entidade que desde a primeira edição
posiciona o evento como plataforma de visibilidade para empresas e de
fortalecimento da cadeia produtiva capixaba.
Assista ao vídeo acima e confira mais detalhes do evento.
3ª edição da ES Construção
Maior feira do setor construtivo do Estado
8 a 10 de julho
Entrada a partir das 14h
Pavilhão de Carapina, Serra.