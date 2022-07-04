Maior facção criminosa do ES reúne 10 mil pessoas, de traficantes a advogados

Equipe do Gaeco chega à sede do Ministério Público Estadual, em Vila Velha, com documentos aprendidos na Operação Armistício Crédito: Carlos Alberto Silva

Pelo menos 10 mil pessoas atuam como faccionados e colaboradores na maior organização criminosa do Espírito Santo , o Primeiro Comando de Vitória, o PCV. Muitos deles estão detidos no sistema prisional capixaba e outros em liberdade, atuando com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos, entre outros crimes.

As informações foram divulgadas durante evento realizado no Ministério Público do Espírito Santo (MPES), na tarde de sexta-feira (01), dia internacional de combate ao tráfico de drogas.

Um dos pontos do evento foi apresentar para as forças de segurança — compostas por representantes das polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, promotores de justiça, procuradores e juízes — a estruturação das organizações criminosas que atuam no Estado .

Uma delas é o PCV, facção que surgiu na região do Bairro da Penha , que envolve ainda os bairros de Gurigica, Consolação, Bonfim, Itararé e São Benedito, e que há anos tem sido a sede do PCV. Ao longo dos anos a facção se ramificou para outros bairros de Vitória e cidades do Espírito Santo.

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ESTRUTURA DO CRIME

Foi relatado, por exemplo, que assim que um faccionado é preso e apresentado em uma delegacia, logo aparece um advogado para acompanhá-lo. Pessoa que o detido nem mesmo conhece.

As famílias dos presos recebem cuidados e ajuda financeira da organização criminosa. Contam ainda com o “Tribunal do Crime”, que se encarrega de julgar e condenar os que descumprem as regras da facção. Um caso citado foi o de um faccionado que teve a cabeça cortada e o corpo queimado em “condenação” do crime, o chamado desembolo.

A operação foi coordenada pelo Gaeco com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo (Dint-PMES) e do 7º Batalhão da Polícia Militar.

Uma das ações da Operação Armistício foi enviar para presídio federal as cinco principais lideranças do PCV. Detentos que chegavam a contar com uma banca de 80 advogados, alguns passavam mais de 5 horas dentro dos presídios.

Há ainda outras facções menores que atuam no Estado, cujos membros, assim como os do PCV, fazem questão de mostrar em suas redes sociais seu poderio bélico, com imagens de armas e tiros disparados em comunidades.

Detentos integrantes de facção foram transferidos para presídio federal Crédito: Divulgação/MPES

UNIÃO DE FORÇAS NO COMBATE AO CRIME

Na avaliação de promotores presentes no evento, para o combate a essas estruturas criminosas é preciso a união de todas as forças de segurança: polícias civil, militar, federal, rodoviária federal, guardas municipais, além das Promotorias de Justiça e do Gaeco.

União não somente nas operações, mas nas investigações, trocas de experiência, compartilhamento de informações e apoio estrutural. “As forças precisam se unir”, foi destacado no evento por promotores.

As ações foram coordenadas pelo Gaeco do Espírito Santo e o de São Paulo, que teve o apoio da Polícia Militar capixaba e paulista, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da PF.

Os 890 quilos de cocaína estavam ligados ao tráfico de outra facção criminosa, o Primeiro Comando da Capital (PCC), organização paulista com atuação no Estado, mas, segundo os promotores, com menos intensidade do que o PCV.

Além da Operação Armistício, foram apresentadas ainda informações sobre as operações Capital, da Polícia Civil, e Jericó, da Polícia Militar.

O evento foi encerrado com uma apresentação dos promotores do Júri de Vitória sobre a atuação na outra ponta do combate ao tráfico, o julgamento dos que mandam ou cometem assassinatos para as facções criminosas no Estado. A maior parte das lideranças do PCV se encontra em presídios capixabas, cumprindo penas, alguns acumulando várias condenações.