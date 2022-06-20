Apontado como chefe do tráfico em Cariacica ligado ao PCV é preso

Ainda na Vila Rubim, os agentes prenderam outro homem, de 41 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto por crime de trânsito.

Foram cumpridos, ainda, dez mandados de prisão e 50 mandados de busca e apreensão, que resultaram nas apreensões de munições calibre 9 mm, dois carregadores e um kit roni (adaptador de pistola para metralhadoras). A ação foi um desdobramento da Operação Sicário I, que visa o combate à organização criminosa que está sediada na região do Bairro da Penha.