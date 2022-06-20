Apontado como chefe do tráfico em Cariacica ligado ao PCV é preso

Apontado pela Polícia Civil como chefe do tráfico de Nova Brasília, em Cariacica, um suspeito de 28 anos, identificado como Maicon Nadio Costa Souto, foi preso no bairro durante uma operação neste domingo (19). Na ocasião, outras duas pessoas acabaram detidas.
Além de comandar o tráfico de Nova Brasília, o suspeito era investigado por ter ligação com o Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção criminosa sediada no Bairro da Penha, na Capital, com ramificações por todo o Espírito Santo.
Maicon Nadio Costa Souto tinha um mandado de prisão temporária em aberto. Com ele, os policiais apreenderam um celular roubado.
“Por meio das investigações feitas por nossas equipes, descobrimos que o primeiro suspeito apreendido na operação do dia 19 era o chefe do tráfico de Nova Brasília, também tendo ligação com o PCV. Um por um, estamos conseguindo desmantelar as organizações que aterrorizam as comunidades da Grande Vitória”, reforçou o delegado Romualdo Gianordoli, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Após a ação em Nova Brasília, as equipes seguiram para a Vila Rubim, em Vitória, onde abordaram um homem de 25 anos. Após mentir sobre o próprio nome, os policiais descobriram que se tratava de Flavio Neves Batista, que tinha um comunicado de evasão da Penitenciária Regional de Linhares, registrado no dia 18 de maio deste ano, além de mandados de prisão por homicídio, tráfico de drogas e roubo.
Ainda na Vila Rubim, os agentes prenderam outro homem, de 41 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto por crime de trânsito.
OPERAÇÃO CARCASS
A ação de domingo foi um desdobramento da Operação Carcass, realizada na terça-feira (14) em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana. Durante a ação, foram presas 12 pessoas que tinham mandado de prisão em aberto. Além disso, um deles foi autuado em flagrante.
Foram cumpridos, ainda, dez mandados de prisão e 50 mandados de busca e apreensão, que resultaram nas apreensões de munições calibre 9 mm, dois carregadores e um kit roni (adaptador de pistola para metralhadoras). A ação foi um desdobramento da Operação Sicário I, que visa o combate à organização criminosa que está sediada na região do Bairro da Penha.
Apontado como chefe do tráfico em Cariacica ligado ao PCV é preso