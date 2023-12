Precursor do agroturismo no Brasil, morre Domingos Carnielli, aos 97 anos

Nome muito conhecido na região montanhosa do Espírito Santo, Domingos Carnielli morreu neste domingo (17), aos 97 anos. O falecimento foi divulgado pela família, por meio das redes sociais da Fazendas Carnielli, uma das precursoras dos cafés especiais capixabas e fortemente ligada ao agroturismo no Estado e no Brasil.



“Hoje nosso patriarca Domingos Carnielli escreveu sua última página terrena, foram 97 anos de uma vida venturosa, 73 deles casado com Enedina Zorzal Carnielli, com quem teve 10 filhos, 14 netos e 6 bisnetos.”