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Obituário

1926
2023
Precursor do agroturismo no Brasil, morre Domingos Carnielli, aos 97 anos
O falecimento foi divulgado pela família, por meio das redes sociais da Fazendas Carnielli, uma das primeiras na produção de cafés especiais capixabas e fortemente ligada ao agroturismo

Caroline Freitas

Repórter

Publicado em 17 de Dezembro de 2023 às 15:32

Publicado em

17 dez 2023 às 15:32
Nome muito conhecido na região montanhosa do Espírito Santo, Domingos Carnielli morreu neste domingo (17), aos 97 anos. O falecimento foi divulgado pela família, por meio das redes sociais da Fazendas Carnielli, uma das precursoras dos cafés especiais capixabas e fortemente ligada ao agroturismo no Estado e no Brasil.
“Hoje nosso patriarca Domingos Carnielli escreveu sua última página terrena, foram 97 anos de uma vida venturosa, 73 deles casado com Enedina Zorzal Carnielli, com quem teve 10 filhos, 14 netos e 6 bisnetos.”
O velório iniciou às 14 horas, na Capela da Comunidade de Pindobas. O sepultamento está marcado para as 17h30, também no cemitério de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana capixaba.

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