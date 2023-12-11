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Obituário

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2023
Morre o médico e ex-deputado federal Jório de Barros
A informação foi confirmada pela família nas redes sociais

Caroline Freitas

Repórter

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 09:01

Publicado em

11 dez 2023 às 09:01
Morreu, nesta segunda-feira (11), o médico e ex-deputado federal do Espírito Santo Jório de Barros. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais.
“Homem honrado de caráter ilibado, pai amado, avô amoroso, sem palavras para descrever o quanto você vai fazer falta. Te amo, que Deus te receba com o mesmo amor que nós temos por você”, escreveu o filho, Jório.
A morte também foi lamentada pelo governador Renato Casagrande, que destacou, nas redes sociais, a contribuição de Jório para a saúde e a política e que seu falecimento “deixa uma lacuna irreparável”. 
“Lamento profundamente a perda do Dr. Jório de Barros, médico e ex-deputado federal do ES. Sua contribuição para a saúde e a política deixa uma lacuna irreparável. Meus sentimentos à família e amigos. Que sua memória perdure como exemplo de dedicação e serviço. Em sua memória, decretarei luto de 3 dias no Estado.”
O médico, que atuava em Colatina, foi deputado federal pelo Espírito Santo de 1991 a 1995, pelo PMDB. Antes, passou pela Assembleia Legislativa, como deputado estadual.

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