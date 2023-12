Morre o médico e ex-deputado federal Jório de Barros

Morreu, nesta segunda-feira (11), o médico e ex-deputado federal do Espírito Santo Jório de Barros. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais. “Homem honrado de caráter ilibado, pai amado, avô amoroso, sem palavras para descrever o quanto você vai fazer falta. Te amo, que Deus te receba com o mesmo amor que nós temos por você”, escreveu o filho, Jório.

Ver essa foto no Instagram

“Lamento profundamente a perda do Dr. Jório de Barros, médico e ex-deputado federal do ES. Sua contribuição para a saúde e a política deixa uma lacuna irreparável. Meus sentimentos à família e amigos. Que sua memória perdure como exemplo de dedicação e serviço. Em sua memória, decretarei luto de 3 dias no Estado.”