Vereadores, prefeito e secretários podem ter até 40% de aumento em Apiacá

Câmara Municipal de Apiacá: votação pode acontecer na segunda-feira (4) Crédito: Reprodução/Google Street View

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Apiacá , na Região Sul do Espírito Santo , quer aumentar o salário dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais em até 40% a partir de 2025. Foram protocolados no último dia 28 de novembro dois projetos de lei sobre o assunto.

A sessão ordinária da próxima segunda é a última do ano. Contudo, o presidente da Casa, vereador Mário Lúcio Ribeiro Marques (PT), afirmou que ainda não sabe se o tema permanecerá na pauta.

Os textos de justificativa dos dois projetos são praticamente idênticos. Eles afirmam que o último reajuste salarial para esses cargos foi feito em 2017 e que, entre janeiro daquele ano e outubro de 2023, a inflação acumulada, calculada pelo IPCA, foi de 40,6%. Por isso, essa é o percentual que está sendo usado como base para o acréscimo nos subsídios dos vereadores e também secretários, prefeito e vice.

Caso seja aprovado, o salário dos nove vereadores de Apiacá vai passar dos atuais R$ 4.500 para R$ 6.200 em 2025, com acréscimo de R$ 200 a cada ano até 2028, quando o salário bruto vai chegar a R$ 6.800.

Já para os cargos mais altos do Executivo municipal, a remuneração fica da seguinte forma:

Prefeito : salário sai de R$ 13.500 para R$ 18 mil (33% a mais)

: salário sai de R$ 13.500 para R$ 18 mil (33% a mais) Vice-prefeito : sai de R$ 6.500 para R$ 8 mil (23% a mais)

: sai de R$ 6.500 para R$ 8 mil (23% a mais) Secretários: sai de R$ 4 mil para R$ 5.700 (42% a mais)

Para a reportagem de A Gazeta, o presidente da Câmara não deu certeza sobre quando os dois projetos de lei seriam apreciados. "O jurídico ainda não me deu o parecer. Se ele der, vai entrar na pauta na segunda-feira (4), que é a última sessão ordinária do ano. Se não entrar agora, a gente coloca para fevereiro, quando voltar", afirmou.

O vereador disse ainda que não estão prontos os cálculos de impacto orçamentário, então não há informações oficiais sobre o impacto do reajuste nos cofres públicos da cidade.

Apiacá é uma das menores cidades do Espírito Santo, com 7,2 mil moradores, segundo o último Censo do IBGE. O salário médio mensal dos trabalhadores formais, aqueles com carteira assinada, é de R$ 2 mil, mas cerca de 40% dos moradores vivem com menos de meio salário mínimo.

A concessão de reajuste não é unanimidade entre os vereadores. Diego Pedrosa (PV) é um dos parlamentares contrários à aprovação. "Esse aumento salarial levará para os cofres públicos mais de R$ 2 milhões de despesa para a nossa cidade durante quatro anos, e essa conta quem pagará é o povo apiacaense", disse.