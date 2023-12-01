Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Salário de até R$ 18 mil

Vereadores, prefeito e secretários podem ter até 40% de aumento em Apiacá

Se aprovado na Câmara Municipal, o vice-prefeito também vai ser beneficiado com o reajuste. Mudança só valerá a partir de 2025
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

01 dez 2023 às 15:01

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 15:01

Câmara Municipal de Apiacá
Câmara Municipal de Apiacá: votação pode acontecer na segunda-feira (4) Crédito: Reprodução/Google Street View
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Apiacá, na Região Sul do Espírito Santo, quer aumentar o salário dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais em até 40% a partir de 2025. Foram protocolados no último dia 28 de novembro dois projetos de lei sobre o assunto.
A sessão ordinária da próxima segunda é a última do ano. Contudo, o presidente da Casa, vereador Mário Lúcio Ribeiro Marques (PT), afirmou que ainda não sabe se o tema permanecerá na pauta. 
Os textos de justificativa dos dois projetos são praticamente idênticos. Eles afirmam que o último reajuste salarial para esses cargos foi feito em 2017 e que, entre janeiro daquele ano e outubro de 2023, a inflação acumulada, calculada pelo IPCA, foi de 40,6%. Por isso, essa é o percentual que está sendo usado como base para o acréscimo nos subsídios dos vereadores e também secretários, prefeito e vice. 
Caso seja aprovado, o salário dos nove vereadores de Apiacá vai passar dos atuais R$ 4.500 para R$ 6.200 em 2025, com acréscimo de R$ 200 a cada ano até 2028, quando o salário bruto vai chegar a R$ 6.800.  
Já para os cargos mais altos do Executivo municipal, a remuneração fica da seguinte forma: 
  • Prefeito: salário sai de R$ 13.500 para R$ 18 mil (33% a mais)
  • Vice-prefeito: sai de R$ 6.500 para R$ 8 mil (23% a mais)
  • Secretários: sai de R$ 4 mil para R$ 5.700 (42% a mais)
Para a reportagem de A Gazeta, o presidente da Câmara não deu certeza sobre quando os dois projetos de lei seriam apreciados. "O jurídico ainda não me deu o parecer. Se ele der, vai entrar na pauta na segunda-feira (4), que é a última sessão ordinária do ano. Se não entrar agora, a gente coloca para fevereiro, quando voltar", afirmou.
O vereador disse ainda que não estão prontos os cálculos de impacto orçamentário, então não há informações oficiais sobre o impacto do reajuste nos cofres públicos da cidade.  
Apiacá é uma das menores cidades do Espírito Santo, com 7,2 mil moradores, segundo o último Censo do IBGE. O salário médio mensal dos trabalhadores formais, aqueles com carteira assinada, é de R$ 2 mil, mas cerca de 40% dos moradores vivem com menos de meio salário mínimo. 
A concessão de reajuste não é unanimidade entre os vereadores. Diego Pedrosa (PV) é um dos parlamentares contrários à aprovação. "Esse aumento salarial levará para os cofres públicos mais de R$ 2 milhões de despesa para a nossa cidade durante quatro anos, e essa conta quem pagará é o povo apiacaense", disse.
A cidade de Apiacá tem atualmente nota C, segunda pior, na avaliação de capacidade de pagamento feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Significa que, até o mês de outubro, o município demonstrava indícios de que pode não conseguir arcar com seus compromissos financeiros.  
"Em todos os índices, econômico e social, somos os últimos no Estado. Temos mais 30% da população em risco social, falta remédio na farmacinha, a pobreza impera no nosso município. Apiacá é a cidade mais pobre do Estado", ressaltou Diego Pedrosa.

Veja Também

Governo do ES anuncia aumento de salário para policiais e bombeiros

Projeto para regulamentar Polícia Penal no ES é enviado à Assembleia

Vereadores da Serra serão investigados pela Câmara após ação no Sine

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Apiacá Aumento de Salário Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados