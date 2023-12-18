Pedreiro tem bicicleta e marmita roubadas em assalto em Vila Velha

À repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima contou que foi abordada por dois criminosos, que também estavam de bicicleta. O pedreiro contou que um dos suspeitos apontou a revólver para sua barriga, exigindo que ele descesse da bicicleta e entregasse a bolsa que estava com seus pertences pessoais e a marmita.