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A caminho do trabalho

Pedreiro tem bicicleta e marmita roubadas em assalto em Vila Velha

Homem de 53 anos foi abordado por dois criminosos – que também estavam de bicicleta – na Av. Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, por volta de 5h desta segunda (18)

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 08:46

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 dez 2023 às 08:46
Pedreiro tem bicicleta e marmita roubadas a caminho do trabalho em Vila Velha
Pedreiro tem bicicleta e marmita roubadas a caminho do trabalho em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ
Um pedreiro de 53 anos teve a bicicleta e a marmita roubadas em um assalto quando estava a caminho do trabalho, na manhã desta segunda-feira (18), na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. O crime ocorreu por volta de 5h, no bairro Nossa Senhora da Penha.
À repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima contou que foi abordada por dois criminosos, que também estavam de bicicleta. O pedreiro contou que um dos suspeitos apontou a revólver para sua barriga, exigindo que ele descesse da bicicleta e entregasse a bolsa que estava com seus pertences pessoais e a marmita.
"Levaram minha bicicleta, tomaram meu celular, levaram minha mochila com a marmita. Um ainda falou: ‘Atira nele’. Pensei que ia desmaiar, nunca havia sido assaltado, ainda mais às 5h da manhã, que está de dia já"
X. - Pedreiro assaltado
Polícia Civil informou que o crime será investigado por meio do Distrito Policial de Vila Velha. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
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