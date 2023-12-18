Pedreiro tem bicicleta e marmita roubadas em assalto em Vila Velha

Um pedreiro de 53 anos teve a bicicleta e a marmita roubadas em um assalto quando estava a caminho do trabalho, na manhã desta segunda-feira (18), na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. O crime ocorreu por volta de 5h, no bairro Nossa Senhora da Penha.
À repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima contou que foi abordada por dois criminosos, que também estavam de bicicleta. O pedreiro contou que um dos suspeitos apontou a revólver para sua barriga, exigindo que ele descesse da bicicleta e entregasse a bolsa que estava com seus pertences pessoais e a marmita.
"Levaram minha bicicleta, tomaram meu celular, levaram minha mochila com a marmita. Um ainda falou: ‘Atira nele’. Pensei que ia desmaiar, nunca havia sido assaltado, ainda mais às 5h da manhã, que está de dia já"
A Polícia Civil informou que o crime será investigado por meio do Distrito Policial de Vila Velha. Até o momento nenhum suspeito foi detido.