Secretário explica ação que encontrou crianças sumidas no ES

Foi por meio de uma denúncia que essa ação começou, na noite de sexta-feira (20). O K9 recebeu uma denúncia. Por essa denúncia, os agentes fizeram contato com o nosso videomonitoramento, pedindo que monitorasse uma mulher andando com uma criança na Avenida Rubens Rangel, aqui em Marataízes. Feito isso, os agentes do videomonitoramento, com os guardas patrimoniais, conseguiram identificar essa mulher em uma primeira imagem, próxima do posto de gasolina da Cidade Nova. Continuando o acompanhamento, eles (mulher e criança) pararam em uma lanchonete em Marataízes, no bairro Ilmenita. Dessa forma, os agentes do videomonitoramento fizeram contato com o K9, que se deslocou até o local e fez a abordagem a essa mulher e à criança, diante da denúncia de que a mulher teria sequestrado a criança há um ano, em Cachoeiro de Itapemirim, e estava aqui na nossa cidade.